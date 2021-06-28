"Нелогічний тип" Бабкін розказав, із ким та за які гроші зраджував свою дружину

Співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана, котрі нещодавно ошелешили розповіддю про численні зради чоловіка, вважають, що труднощі, через які пройшла їхня сім'я, стали запорукою розвитку.

Для Сніжани ж "найголовнішим" є те, що понад 100 жінок, із якими злягався Сергій, були секспрацівницями.

Про це подружжя поговорило зі "Світським життям".

Бабкіни поспілкувалися з Катею Осадчою під час сімейного відпочинку в Туреччині фото з instagram бабкіної

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"Найголовніше, що це не були жінки-прихильниці або знайомі, або подруги. Це були...", - натякнула Сніжана.

"Повії", - прийшов на поміч її чоловік.

Як раніше вже пояснював Сергій, бурхливе статтеве життя він продовжував вести "за інерцією", і воно було частиною його саморуйнівного повсякдення в цілому.

"Це потрібно знати мене і про те життя, яким я жив до зустрічі зі Сніжаною. Тоді був і алкоголізм, все було. Я себе не стримував ні в жінках, ні в алкоголі. Це інерція того життя, потяг, який ще гнав. Той демон, який в мені є, казав: "Почекай, який стоп?! Ні! Поїхали дали, ми ще гонимо", – поділився артист.

"Це як доза... Сніжана мені забороняє, її тут нема, окей, склянка, пляшка, спати-не спати, ковбасить...", - пояснила Сніжана.

На початку свого шлюбу зі Сніжаною Сергій "за інерцією" не відмовляв собі ні в алкоголі, ні в сексі на стороні

За секс зі жрицями кохання Бабкін платив від 50 до 500 доларів. Навіщо йому це було потрібно, чоловік пояснити не в змозі.

"Це складно зрозуміти. Я – нелогічний тип. Логіку шукати в мене не треба", - запевнив він.

Бабкіна ж у якийсь момент усвідомила, що, пішовши від чергового зрадника, вона не розірве цей цикл у власному житті.

"Мій батько пішов від моєї мами, коли мені було 3 роки, він зраджував її. І всі чоловіки, які зустрічалися на моєму шляху – вони мене всі кидали, зраджували. І перший чоловік теж зрадив, і другий. Я зрозуміла, що якщо я піду – буде третій, четвертий, п’ятий", - зазначила вона.

Бабкіни змогли врятувати свій шлюб

Сніжана виішила натомість почати змінювати щось у собі та в "просторі навколо себе".

"Я займалася тільки собою, я на нього зовсім не звертала уваги. І я почала бачити, як він стає світлішим", - пригадала вона.

Тема тодішніх зрад Сергія в подружжя зараз не є табуйованою. Сніжана може навіть розпитувати в чоловіка якісь подробиці, і вони вдвох можуть "поржати" над цим.

Нагадаємо, свою кохану артист називає своїм "янголом" та "маяком", завдяки якому він спромігся змінити своє життя. Але Сніжана мусить усюди їздити разом із Сергієм.

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