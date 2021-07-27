Федінчик вибачився за скандальний інцидент на дорозі: Розхитана нервова система

Актор Андрій Федінчик уперше прокоментував скандальний дорожній інцидент, відео якого днями облетіло мережу. Свою поведінку, зокрема матюки та бійку 36-річна зірка "Крут" пояснив нервовим зривом.

Свої вибачення він приніс у розмові з "ТСН", не ховаючи синців, які тепер "прикрашають" його лице.

"Ніхто не винен крім мене... Стільки будувати все і все зруйнувати", - зізнався чоловік Наталки Денисенко.

Андрій запевнив, що йому соромно за свою поведінку фото з instagram федінчика

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"Три дні тому буквально в мене з дружиною відбулася розмова про те, що я мушу звернутися до спеціаліста (психіатра), але я цього не зробив. Просто сказав і не зробив. У мене розхитана нервова система. Все разом: багато роботи, і особисті є нюанси, про котрі я не хочу говорити", - пояснив він.

"Пробачте, будь ласка, всі, бо я всіх підвів повністю", - додав Андрій.

Зазначається, що автомобіліст, на якого накинувся Федінчик, написав заяву до поліції, але поки не вирішив, чи давати хід справі, чи пробачити акторові.

Нагадаємо, конфлікту передувало те, що напівголий Андрій "зигзагами" їхав по дорозі на самокаті.