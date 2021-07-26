Напівгола зірка серіалу "Папаньки" влаштував на дорозі скандал із матюками та бійкою. ВІДЕО
Цей вікенд виявився насиченим для актора Андрія Федінчика. Зірка серіалу "Папаньки", чоловік актриси Наталки Денисенко став іще й "зіркою" соцмереж, засвітившись у скандалі на дорозі: з матюками та бійкою.
Відео з яскравим "перформансом" 36-річного Андрія оприлюднив Telegram-канал "Київ Оперативний".
Сам актор поки не робив жодних заяв із приводу інциденту. Натомість за нього вже перепросила дружина.
У Insta-сторіз Денисенко виглядала заплаканою. Те, що відбувається, вона стисло охарактеризувала як "пипець".
Як відомо, Наталка та Андрій одружені чотири роки. Актори виховують 3-річного сина.
Відео з Telegram "Київ Оперативний", фото та скріншоти з Instagram Федінчика та Денисенко
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