Наталка Денисенко дала поради до Дня закоханих: Жінка не повинна витрачати багато грошей на чоловіка

Зірка "Кріпосної" Наталка Денисенко, яка вже майже чотири роки живе у щасливому шлюбі з актором Андрієм Федінчиком, вирішила перед Днем закоханих роздати трохи порад іншим жінкам.

Акторка категорично не радить купляти дорогі подарунки своїм чоловікам та пояснює, чому.

Про це вона написала в Instagram.

Наталка поділилася своєю мудрістю та романтичними фото з коханим фото з instagram денисенко

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"... Із мого досвіду: справжньому чоловікові дуже незручно отримувати дорогі подарунки від жінки. І це зрозуміло. Пригадую вираз обличчя Андрія, коли на Новий рік я подарувала йому новий айфон. Він був не дуже задоволений ) Адже справжній чоловік такі речі в змозі купити собі сам", - поділилася Наталка.

"Жінка не повинна витрачати багато грошей на чоловіка. На енергетичному рівні це вважається не хорошою штукою. Закон такий: жінка віддає свої емоції, натхнення, щастя, чоловік - гроші та подарунки заради цих почуттів", - наголосила зірка.

На думку Денисенко, чоловікові набагато приємніша увага, зацікавленість та бажання зробити приємне, ніж сам подарунок.

Акторка радить не купляти чоловікам дорогі подарунки

Тому на Валентинів день акторка рекомендує радувати своїх сильних половин приємностями на кшталт подарунку-враження, сюрпризу, пов'язаного з хобі чоловіка, домашнього СПА, романтичного відео, улюбленої страви тощо.

"Купити собі найкрасивіше сексуальне спіднє та приготувати улюблену страву Ч. на вечерю. Красива, щаслива жінка та смачна їжа - це найкращий подарунок! Так вважаю я та мій чоловік", - зазначила Наталка.

Денисенко за те, щоби дарувати коханим увагу та враження

Що ж стосується подарунків, які би хотілося отримати від коханих самим жінкам, то Денисенко закликає "просто сказати словами просто в вуха", а не чекати, доки чоловіки здогадаються.

Нагадаємо, Денисенко та Федінчик, котрі побралися на Мальдівах, виховують спільного сина Андрійка.

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