Чоловіка принцеси Євгенії заскочили на яхті в оточенні моделей у купальниках

Не встигла королівська родина Великої Британії трохи перевести подих після резонансного інтерв'ю принца Гаррі з Меган Маркл, як наспів новий скандал. Цього разу "відзначився" чоловік принцеси Євгенії, 35-річний Джек Бруксбенк.

Джека сфотографували під час відпочинку на яхті коло узбережжя Капрі. Компанію йому складали кралечки в купальниках. Принцеса ж тим часом лишилася в Віндзорі з 5-місячною дитиною.

"Спробуй пояснити ці фото Євгенії, Джеку, удачі тобі!", - з таким заголовком вийшла стаття The Daily Mail.

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Власне, офіційно Бруксбенк поїхав на Капрі по роботі: його, як амбасадора бренду текіли Casamigos, запросили на благодійний захід Unicef Summer Gala. Але на тусівку на яхті чоловік теж викроїв трохи часу.

Серед жінок, які плавали разом із Джеком, упізнали Рейчел Заліс, колишню редакторку Glamour, а нині одну з керівниць Casamigos, а також моделей Еріку Пелозіні та Марію Буццелатті. До речі, остання навіть запостила в Insta-сторіз фото з принцесиним чоловіком.

Поки принцеса Євгенія вдома з 5-місячним сином, її чоловік Джек непогано проводить час скріншот із instagram буццелатті

Як відомо, Джек та Євгенія познайомилися в 2010-му році під час катання на лижах у Швейцарії. До слова, на момент доленосної зустрічі з принцесою Бруксбенк працював в лондонському ресторані. Подейкують, із тих часів у чоловіка лишилося ненависне йому прізвисько "бармен Джек".

У 2018-му пара одружилася в Віндзорі, а в лютому 2021-го Євгенія народила коханому сина Огаста.

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