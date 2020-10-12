2 роки в шлюбі, 10 років разом: вагітна принцеса Євгенія показала зворушливі ФОТО з коханим
Британська принцеса Євгенія Йоркська, єдина з королівської родини, хто веде особистий Instagram, привітала в ньому свого чоловіка Джека Бруксбенка з річницею весілля.
30-річна онука королеви Єлизавети, яка скоро подарує їй правнука, поділилася архівними фото з коханим.
"Два роки одружена з тобою і десять років з тобою разом... завжди щасливі спогади, мій дорогий Джеку", - написала Євгенія.
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Нагадаємо, в 2018-му році принцеса повінчалася зі своїм обранцем у каплиці Святого Георгія в Віндзорському палаці.
До вівтаря наречена вирушила в бабусиній коштовній тіарі, в якій, подейкували, хотіла вийти заміж Меган Маркл, але отримала відмову. А ще подейкували, що дружина принца Гаррі вчинила нетактовно, на весіллі чоловікової кузини оголосивши про свою вагітність і відтягнувши увагу на себе. Ймовірно, саме на фото зі свята була така набурмосена герцогиня Сара Йоркська.