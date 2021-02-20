Принцеса Євгенія уперше показала новонародженого сина та оголосила його ім’я

Донька британського принца Ендрю, принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк уперше показали свого сина, який народився 9-го лютого.

До того ж, новоспечені батьки нарешті оголосили ім'я малюка.

"Хочемо познайомити вам із Огастом Філіпом Хоуком Бруксбенком 💙💙💙⁣", - написала 30-річна Євгенія у своєму Instagram.

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"Наші серця сповнені любові до цієї маленької людини, це неможливо виразити словами. Ми раді, що можемо поділитися з вами цими фотографіями", - зауважила принцеса.

До речі, ці фото зробила акушерка, яка прийшла навідати породіллю і малюка.

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Подейкують, що син Євгенії, який є 11-м у черзі на престол, не отримає королівський титул від прабабусі.