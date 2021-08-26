Понад 30 актів насильства: відомого порноактора судитимуть як секс-злочинця

Четвер, 26 серпня 2021, 12:50

Американського порноактора Рона Джеремі звинувачують у сексуальному насильстві над понад 20 жінками. Серед імовірних жертв була неповнолітня.

68-річний "ветеран" фільмів для дорослих винним себе не визнає.

Про це повідомляє Entertainment Tonight.

 
Припускається, що з 1996-го року Джеремі скоїв понад 30 актів сексуального насильства
фото з instagram 

Серед злочинів, у яких звинувачують Джеремі, дванадцять випадків зґвалтування, сім - насильницького орального сексу, шість - фізичного утримання проти волі, чотири - сексуальної пенетрації стороннім предметом, два - сексуального акту, здійсненого з особою, яка була непритомна або спала, а також розпусні дії щодо дитини віком 14-15 років, насильницька содомія та спроба зґвалтування.

Попереднє судове засідання в цій справі відбудеться в жовтні.

За даними сайту Internet Adult Film Database, за свою багаторічну порнокар'єру Джеремі знявся в понад 2500 стрічках і в близько 300 виступив режисером. Власне, фільмографія Рона не обмежується відео для дорослих. Він з'являвся він у багатьох картинах та серіалах, зокрема в "Брюсі Всемогутньому". Як пише Вікіпедія, чоловік працював "спеціальним консультантом" на зйомках культового фільму "9 1/2 тижнів".

 
"Ветеран порно" знявся в понад 2500 стрічках для дорослих

Нагадаємо, тяжкі звинувачення проти Рона висувалися й раніше. Так, кілька років тому одна жінка заявила, що замість того, щоби поставити автограф на її грудях, актор вчинив щодо неї грубе сексуальне насильство. 


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