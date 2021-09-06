"Відчула, що мушу розлучитися": Джолі заявила, що в шлюбі з Піттом боялася за дітей

Американська актриса Анджеліна Джолі, яка в 2016-му році подала на розлучення з Бредом Піттом і відтоді веде з ним війну за опіку над спільними нащадками, заявила, що розірвати цей шлюб її підштовхнув страх.

Зі слів зірки, вона боялася за дітей.

Про це Енджі сказала в інтерв'ю The Guardian, підкресливши, що не може обговорювати судовий процес.

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Мова зайшла про те, що європейська судова система частіше дослухається до дітей, ніж американська. Тоді журналіст вирішив уточнити, чи має вона на увазі свій кейс та звинувачення в домашньому насильстві, висунуті проти Пітта, акторка ствердно кивнула. Вона сказала, що її 17-річному синові Ноксу не дозволили висловитися в суді.

На запитання, чи боялася вона за безпеку дітей, Джолі відповіла: "Так, за мою сім'ю. За всю мою сім'ю".

"Мені було непросто бути в такому становищі, де я відчула, що мушу розлучитися з батьком моїх дітей", - поділилася акторка.

Як зазначила Анджеліна, розлучення завдало їй сильної травми. Але вона бажає, щоби її родина пережила це і рухалася далі.

"Усі ми, включно з їхнім татом. Я хочу, щоби ми зцілилися та перебували в мирі. Ми завжди будемо сім'єю", - запевнила вона.

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Як відомо, у травні Бред Пітт домігся спільної з ексдружиною опіки над 17-річним Паксом, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло і 13-річними Ноксом та Вів'єн. Але Джолі не має наміру з цим миритися: у липні вона подала апеляцію та домоглася усунення судді, який ухвалив таке рішення, від справи, пише ВВС.

Нагадаємо, підтвердження, що Пітт дійсно чинив насильство по відношенню до дітей, свого часу не знайшли ні органи опіки, ні ФБР.

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