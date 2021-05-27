Джолі програла Пітту в суді щодо опіки над дітьми

Американський актор Бред Пітт здобув перемогу в кількарічній судовій війні з колишньою дружиною Анджеліною Джолі. 57-річна кінозірка домігся спільної опіки над їхніми неповнолітніми дітьми.

Про це повідомляє Page Six.

"Бред просто старався добитися можливості більше часу проводити з дітьми - і зрозуміло, що Енджі робить усе можливе, щоби цього не допустити", - розказало джерело.

Пітт здобув перемогу в суді фото з instagram

"Цей судовий розгляд тривав кілька місяців, в була залучена купа свідків, експертів, психологів та інших людей, які спілкувалися з дітьми, і на цьому базувалося рішення (судді)", - додав інформатор.

Утім Анджеліна не збирається складати зброї. Акторку рішення приватного судді Джона Оуденкерка категорично не влаштовує. Раніше Джолі вже намагалася добитися його відводу. Днями вона подала до суду нове звернення, в якому наголошує, що суддя не вислухав думку самих дітей, тоді як закон Каліфорнії дозволяє її висловлювати особам старшим за 14 років, якщо вони того бажають.

Анджеліна не налаштована здаватися: вона хоче виключно одноосібної опіки над Паксом, Захарою, Шайло, Ноксом та Вів'єн фото з instagram

Як відомо, старшому синові Джолі-Піттів, Меддоксу вже 19 років, тож рішення щодо опіки на нього вже не поширюється. Решті нащадків зіркової пари - Паксу, Захарі, Шайло, Ноксу та Вів'єн - від 12 до 17 років.

Нагадаємо, подейкували, що Анджеліна активно накручує дітей проти батька, "отруюючи їх ненавистю". Кілька років тому суд офіційно попередив актрису, що в разі, якщо вона продовжить перешкоджати спілкуванню Бреда з синами й доньками, першорядну фізичну опіку віддадуть йому.

Як відомо, Джолі звинувачувала колишнього в домашньому насильстві. Подейкують, гострий конфлікт актора з Меддоксом і став останньою краплею, після якої акторка подала на розлучення з алкозалежним чоловіком. Варто додати, кілька років тому Пітт почав відвідувати Анонімних алкоголіків та покинув пити.

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