"Війна? У нас зараз війна?": Kyivstoner відреагував на скандал через свої заклики Росії
Вівторок, 14 вересня 2021, 16:12
Репер Kyivstoner (Альберт Васильєв) у центрі Києва жартома "кликав" Росію, а на обурення в мережі відреагував блазнюванням, вдавши, що гадки не має про те, що вже кілька років триває війна.
Про це повідомив Сергій Стерненко, який присвятив артистові випуск на YouTube.
Активіст навів відео, де Васильєв, спілкуючись із гостями з Челябінську, жартома беззвучно скандує слово "Росія". А згодом у Telegram показав фрагмент листування артиста в соцмережі.
Нагадаємо, колишній колега Kyivstoner за гуртом "Грибы" Юрій Бардаш заявляв, що в Україні цькують російськомовне населення.
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