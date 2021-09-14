"Війна? У нас зараз війна?": Kyivstoner відреагував на скандал через свої заклики Росії

14 вересня 2021, 16:12

Репер Kyivstoner (Альберт Васильєв) у центрі Києва жартома "кликав" Росію, а на обурення в мережі відреагував блазнюванням, вдавши, що гадки не має про те, що вже кілька років триває війна.

Про це повідомив Сергій Стерненко, який присвятив артистові випуск на YouTube.

 
Kyivstoner опинився в центрі скандалу
фото з instagram Kyivstoner

Активіст навів відео, де Васильєв, спілкуючись із гостями з Челябінську, жартома беззвучно скандує слово "Росія". А згодом у Telegram показав фрагмент листування артиста в соцмережі.


 

Нагадаємо, колишній колега Kyivstoner за гуртом "Грибы" Юрій Бардаш заявляв, що в Україні цькують російськомовне населення.


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