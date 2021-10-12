Куди дивиться мама? 17-річна донька Клум розбурхала мережу відвертим ФОТО

Старша донька німецької супермоделі Гайді Клум, Лені Олумі кілька років просила маму дозволили їй розпочати кар'єру, але отримала дозвіл лише у 16. І, схоже, тепер дівчина рішуче налаштована все надолужити.

У свої 17 Лені епатувала мережу сексі-світлиною, якою поділилася в Instagram.

Завести відкритий Instagram Гайді дозволила доньці теж лише в 16 років фото з instagram

Думки інтернет-користувачів розділилися. Одні вважають, що і фото, і дівчина дуже красиві, тож жодної проблеми нема. Інші ж наголошують, що донька Гайді неповнолітня, тому оголювати перед камерою перса їй дещо зарано.

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Нагадаємо, свого часу в мережі так само критикували Сінді Кроуфорд, чия донька Кая Гербер теж не чекала повноліття, щоби почати зніматися в звабливих образах. Також багато кого тривожила худорлявість Каї та її брата Преслі: в дітей супермоделі підозрювали анорексію.

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