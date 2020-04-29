Забагато ніг, забагато цицьок: 46-річну Клум розкритикували за нескромне плаття

Німецька супермодель Гайді Клум збурила мережу зухвалою сукнею, в який з'явилася в фіналі реалітішоу про моду "Making The Cut". 46-річну білявку тепер звинувачують у пошлості та несмаку.

Про це пише The Daily Mail.

Ведуча Гайді вирішила запхати за пояс учасників

Супермодель вирішила показати всі свої принади одночасно

На думку критиків, Гайді виглядала неначе школярка, яка перестаралася з платтям на свій випускний. А ще жартують, що, мабуть, вбрання йшло "із вбудованими цицьками", адже іншого пояснення такому вульгарному декольте просто не може бути.

Нащо вибирати, ніжки чи декольте, коли гарне і те, і інше?

"Судить моду, будучи одягнена ось так", - критикують Клум у мережі

Сама Гайді на закиди недоброзичливців поки не реагує. Як відомо, торік багатодітна матуся вискочила заміж за музиканта, молодшого за неї на 17 років, і радить усім не зважати на чиюсь думку та жити власним життям.

Фото з соцмереж