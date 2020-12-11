Гайді Клум на обкладинці глянцю вперше показала 16-річну красуню-доньку

Німецька супермодель Гайді Клум належить до тих зіркових матусь, які ретельно оберігають від чужих допитливих очей своїх нащадків. Вона ніколи не показує в мережі своїх синів та доньок, але нарешті зробила виняток для старшої дівчинки.

16-річна Хелен (Лені) яскраво дебютувала з Гайді в німецькому Vogue.

Гайді офіційно (та дуже ефектно) представила світові свою старшу доньку

"Шістнадцять - це хороший вік. Якщо тобі вже можна водити машину, то можна і мати офіційний акаунт Instagram та показувати своє обличчя. А також можна розпочати з обкладинки Vogue у якості неймовірного привілею", - цитує Клум сайт Vogue.

Зі слів самої Лені, вона давно хотіла піти у моделінг, але мама не дозволяла.

"Коли я спробую стати моделлю - це було лише питання часу. Перша пропозиція надійшла, коли мені було лише 12 чи 13, від бренду, який я любила носити: Brandy Melville. Я тоді благала матір, але без шансів. Зараз я розумію, що то було би надто рано", - зізналася дівчина.

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На запитання, чи класна в неї мама, Лені не змогла дати однозначної відповіді.

"Іноді те, як ти поводишся, це велике позорисько. Наприклад, деякі твої танці. Ти класна, коли ти впевнена в собі, а це дуже часто. І весела. Але деякі твої танці - не класні", - заявила вона Гайді.

Іще дівчина розказала про свої стосунки з вітчимом, музикантом Томом Каулітцом. Виявляється, перш ніж зробити пропозицію руки та серця Клум, він запитав дозволу всіх її дітей. У Лені, Тома та його брата Білла є "татуювання дружби", три крапки, виколоті на пальцях.

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Нагадаємо, біологічний батько Лені - менеджер Формули-1 Флавіо Бріаторе, але з ним супермодель розійшлася ще під час вагітності. Ексчоловік Клум, співак Сіл удочерив Лені та виростив як рідну дитину. Як відомо, в експодружжя є двоє синів, Йохан та Генрі й молодша донька Лу.

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