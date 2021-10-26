"Тихесенько його буцнув": Міхалок виклав свою версію конфлікту з глядачем у Полтаві

Музикант Сергій Міхалок вирішив прокоментувати резонансний інцидент, що стався під час концерту "Ляпіс 98" у Полтаві 20-го жовтня. Артист записав відеозвернення, в якому пояснив, чому він ударив головою глядача.

Сергій підкреслив, що пояснення він дає не для "якихось там органів" або лідерів думок, а лише для своїх фанатів.

Сергій Міхалок не заперечує, що вдарив глядача. Але каже, що "тихесенько" фото з instagram

За версією Міхалка, під час концерту він спілкувався з "приємними, інтелігентними людьми" з переднього ряду. Але в якийсь момент помітив, що замість "його улюблених" на цих місцях з'явилися "пара пацанів, які явно підлили сливу" та стали вдавати, ніби засинають від нудьги. Зауваживши в одного з них гітару, Сергій покликав його на сцену, щоби влаштувати музичну "дуель".

Одначе, як розказав Сергій, глядач, якого звали Юра, перебував у стані "нікакос" і на сцені став грубіянити та матюкатися.

"Охоронці стоять, я ж типу сказав, що сам розберуся... Я щось починаю йому говорити і розумію, що він щось хамить, матюкається... І теж умію матюкатися, людина імпульсивна. На сцені стоїть мій син, купа апаратури якоїсь... Він хамонув щось, зухвале щось сказав. Я думаю, ну, моє робоче місце, люди диляться, ми Brutto Nostra, я Міхалок, ну як би імідж передбачає... Fight (бийся - ред.) і все. Я тихесенького його буцнув, він навіть не від удару там... (упав)", - запевнив артист.

Міхалок підкреслив, що "Юра" після конфлікту залишився на концерті. Музикант навіть запропонував молодикові вдарити себе у відповідь, але той не схотів.

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Нагадаємо, поліцію викликали очевидці події. Постраждалий сказав правоохоронцям, що претензій до зірки не має.