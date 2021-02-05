Джіджі Хадід знялася для Vogue через 10 тижнів після домашніх пологів

Американська модель Джіджі Хадід з'явилася на обкладинці Vogue уперше після народження доньки Хаї від співака Зейна Маліка.

Фотосесія відбулася через 10 тижнів після пологів, і критикам, котрі наважаться докоряти їй тим, що її тіло тепер виглядає інакше, красуня радить "викусити".

Джіджі розповіла, як відбувалися її 14-годинні пологи. Свого первістка вона привела у світ в домашніх умовах, на фермі, в супроводі рідних, акушерки та доули, яка підтримувала її через Zoom.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

Зі слів Хадід, спочатку вона збиралася народжувати в лікарні. Але врахувавши, що в такому разі, через обмеження під час пандемії COVID-19, на пологах не зможуть бути присутні її мама Йоланда і сестра Белла, вирішила зробити це вдома.

Реклама:

Для породіллі у спальні встановили надувний басейн. Домашніх улюбленців, трьох котів та бордер-коллі довелося прибрати подалі, оскільки акушерка побоювалася, що в відповідальний момент вони можуть проштрикнути його своїми кігтями.

Зі слів Джіджі, під час пологів вона виглядала мов "божевільна жінка-тварина"

"Був момент, коли я замислилася про те, як це було би з епідуральною анестезією, наскільки інакше. Моя акушерка подивилася на мене і сказала: "Ти робиш це. Ніхто не може тобі допомогти. Ти все одно вже пройшла той етап, де можна було би застосувати епідурал, тож ти тужитимешся так само, як робила би це на лікарняному ліжку", - пригадала модель.

"Знаю, що моя мама і Зейн, і Белла пишалися мною, але в деякі моменти я бачила як кожен із них відчував жах. Після всього ми з З. поглянули одне на одного: "Має пройти певний час, перш ніж ми зробимо це знову", - поділилася Джіджі.

25-річна модель у вересні народила первістка

Ім'я Хаї, яке вона дала доньці, в перекладі з арабської означає "обрана". Хадід не наймала для дитини ні няні, ні медсестри, нею опікуються виключно рідні. Поки Джіджі знімали для глянцю, з малою був Зейн та його мама.

Для Хадід же ця перша фотозйомка в новому статусі була дуже важлива.

Через 10 тижнів після пологів Хадід уже позувала для Vogue

"Я розумію, що я вже не така тендітна, як була раніше, але я велика реалістка. Відверто кажучи, я собі подумала: "Так, я знімуся для обкладинки Vogue, але я точно не буду ні в розмірі "0", ні "1", і я й не мушу знову в них бути". А ще я вважаю щастям, що в цей час у моді ті, хто скаже, що я мушу, можуть викусити", - зазначила Джіджі.

Свою доньку Джіджі та Зейн назвали Хаї, "обрана"

Нагадаємо, мама сестер Хадід зрештою теж прийшла до прийняття своєї натуральної краси. У 55 років жінка рішучо позбулася грудних імплантів, філлерів, ботоксу та "всього гівна", яке нав'язувало їй суспільство.

Фото з Instagram Vogue та Джіджі Хадід

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Сестри Хадід у чому мати народила стрілися в одному глянці