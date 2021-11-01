Син нардепа Радуцького відповів на закиди щодо гомофобії та роз'яснив "родзинку жарту" про антиваксів
Син нардепа, голови парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайла Радуцького, ресторатор Максим Радуцький вирішив помогти татові переконати українців жвавіше вакцинуватися від COVID-19. Та вийшло не дуже.
"Антиваксам" чоловік адресував допис у своєму Instagram, відколовши неоднозначний жарт, який багато кому видався гомофобським.
"... Є надія, що серед антиваксів є хоча би невеликий відсоток натуралів", - саме ця фраза Радуцького-молодшого викликала резонанс у мережі.
У коментарі ТаблоID Максим спробував роз'яснити, в чому "родзинка" та як він ставиться до ЛГБТ.
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"Оскільки я пов'язаний із креативною індустрією, сферою шоубізнесу, я не знаю, як у інших, в нас не прийнято звертати на це (орієнтацію) увагу. В мене дуже багато, наскільки я знаю - це їхня справа - співробітників, я не знаю їхньої орієнтації, вони ходять на прайди, на паради, це їхнє право", - зазначив ресторатор.
"Мене звинуватили в гомофобії? Я скажу так: мене можуть навіть побити, коли мене поряд нема. Це їхні проблеми. В цьому вся родзинка жарту - жартувати можна як завгодно, а далі вже залежить від рівня людини, яка цей жарт або розуміє, або ні. Хоча в жарті нема ні звинувачень, ні переслідувань (через орієнтацію) теж", - наголосив він.
Зі слів Максима, посилом його допису було те, що вакцинуватися потрібно.
"Це не виправдання, це просто розшифровка для тих, хто не зрозумів. Я саме в такий спосіб доніс до людей те, що я підтримую вакцинацію, мабуть, тому, що я працюю в креативній індустрії, це шоубізнес, клуби та інша творчість. Мабуть, тому я так і доніс. Ну, комусь, вочевидь, не зрозуміло, можу розжувати", - додав Радуцький.
Нагадаємо, торік Радуцький-старший та нинішній міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко спокійно попоїли в ресторані, де персонал не дотримувався маскового режиму.