Маска (не) потрібна: як головного санлікаря Ляшка в одеському ресторані годували

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко попоїв в одеському ресторані у компанії депутата Михайла Радуцького.

Як пише "Страна", яка оприлюднила фото чиновників, вони їли салати, пили чай та курили перед виїзним засіданням. А обслуговувала їх офіціантка без маски.

Зустріч відбулася ще у п’ятницю, 11-го вересня, коли столичні високопосадовці з медичної сфери інспектували місцеві лікарні.

Ляшко і Радуцький їли в італійському ресторані Casa Romani trattoria

Як відомо, одеська область досі у топі найбільш заражених регіонів.

Але ані Радуцького, ані Ляшка не збентежив той факт, що офіціантка була без маски.

Фото "Страна"

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