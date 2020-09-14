Маска (не) потрібна: як головного санлікаря Ляшка в одеському ресторані годували
14 вересня 2020, 12:39
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко попоїв в одеському ресторані у компанії депутата Михайла Радуцького.
Як пише "Страна", яка оприлюднила фото чиновників, вони їли салати, пили чай та курили перед виїзним засіданням. А обслуговувала їх офіціантка без маски.
Зустріч відбулася ще у п’ятницю, 11-го вересня, коли столичні високопосадовці з медичної сфери інспектували місцеві лікарні.
Як відомо, одеська область досі у топі найбільш заражених регіонів.
Але ані Радуцького, ані Ляшка не збентежив той факт, що офіціантка була без маски.
Фото "Страна"
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