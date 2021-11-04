"Дякую, що залишили живою": блогерка Багірова заявила про пограбування та показала злочинців. ВІДЕО

Блогерка Лілія Багірова, відома своїм минулим романом із репером Kyivstoner, заявила, що її пограбували.

Вона виклала в Instagram відео з камер спостереження, на якому видно злочинців.

Усіма "приголомшливими" подробицями Ліля обіцяє поділитися згодом, а поки подякувала, що її залишили живою.

Також Багірова написала, що за першими висновками правоохоронців, пограбування було спланованим.

Багірова повідомила, що має записи з усіх камер, і здивувалася, що злочинці зарано зняли балаклави фото з instagram

"Потрібна була я чи гроші - питання відкрите. Але гроші винесли, а мене залишили живою. Подробиці приголомшливі. Але я поки утримаюся. Про збіги думайте самі. Вирішуйте самі", - заінтригувала Лілія.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liliya Bagirova (@liliya_bagirova)

Нагадаємо, у квітні 2020-го між Багіровою та депутатом Миколою Тищенком розгорівся скандал через пожежі у селах Житомирщини.