"Дякую, що залишили живою": блогерка Багірова заявила про пограбування та показала злочинців. ВІДЕО
Четвер, 4 листопада 2021, 11:48
Блогерка Лілія Багірова, відома своїм минулим романом із репером Kyivstoner, заявила, що її пограбували.
Вона виклала в Instagram відео з камер спостереження, на якому видно злочинців.
Усіма "приголомшливими" подробицями Ліля обіцяє поділитися згодом, а поки подякувала, що її залишили живою.
Також Багірова написала, що за першими висновками правоохоронців, пограбування було спланованим.
"Потрібна була я чи гроші - питання відкрите. Але гроші винесли, а мене залишили живою. Подробиці приголомшливі. Але я поки утримаюся. Про збіги думайте самі. Вирішуйте самі", - заінтригувала Лілія.
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Нагадаємо, у квітні 2020-го між Багіровою та депутатом Миколою Тищенком розгорівся скандал через пожежі у селах Житомирщини.
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