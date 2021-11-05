Кріс Претт написав зворушливий пост про доньку Шварценеггера, але обурив мережу: що пішло не так

Американський актор Кріс Претт зізнався в коханні до своєї дружини, Кетрін Шварценеггер, але його допис у Instagram викликав неоднозначну реакцію в мережі. Багатьох він просто обурив.

По-перше, зірка "Вартових галактики" згадав у ньому, що Кетрін подарувала йому "здорову доньку". Це сприйняли як протиставлення 1-річної Лайли Марії первісткові актора, 9-річному Джеку, який має проблеми зі здоров'ям.

По-друге, в його словах на адресу дружини побачили сексизм. Кріс написав, що Кетрін - "його найдорожчий скарб", але нарівні з цінною бейсбольною карткою, і що вона "в усьому йому помагає".

Кріс адресував Кетрін романтичний допис... але щось пішло не так фото з instagram претта

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"Люди. Без жартів. Погляньте, як вона дивиться на мене! Тобто. Знайди собі того, хто дивитиметься на тебе так! Розумієте? Ми познайомилися в церкві. Вона подарувала мені дивовижне життя, красиву, здорову доньку, вона жує так голосно, що іноді я надягаю беруші, щоби заглушити цей звук, але це любов!..", - написав Кріс днями в Instagram.

"Вона в усьому мені помагає. Я, в обмін на це, періодично відкриваю слоїки з маринованими огірками. Ось такий обмін. Її серце чисте і належить мені. Мій найбільший скарб нaрівні з карткою Кена Гріффі-молодшого. Якщо ви знаєте, про що я, то розумієте, що це багато про що каже. За 6 тижнів у неї день народження. Тож якщо я не куплю їй нічого, то скажу перечитати цей допис. Кохаю тебе, мила", - додав актор.

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Публічні кпини з гучного жування Кетрін теж зацінили не всі. Тон допису Кріса видався інтернет-користувачам "нарцисичним", пише The Daily Mail.

"Отакої. Так буває лише коли я їм пластівці, але я кохаю тебе", - прокоментувала Кетрін, яка, схоже, не образилася.

Як пише BuzzFeed, Джек Претт, єдина спільна дитина Кріса та зірки "Дуже страшного кіно" Анни Феріс народився на 9 тижнів раніше терміну. Хлопчик декілька тижнів провів у реанімації, і лікарі попередили батьків, що їм, імовірно, доведеться ростити дитину з затримкою розвитку. Джек переніс сильний крововилив у мозок, малюка оперували. Він досі має проблеми з серцем, але життю вони, на щастя, не загрожуть.

Батьки "особливих" діток висловлюють у мережі свою солідарність із Анною Феріс. Вона допис ексчоловіка поки не коментувала фото з instagram феріс

"Анна Феріс та її чудовий син заслуговують кращого, ніж ці дешеві шпильки... Дітям із особливими потребами і так нелегко через суспільні упередження, щоби ще й їхні батьки по них проїжджалися. Бідна Анна, мати спільну дитину з таким гівном...", - коментують допис Претта в соцмережах.

Дехто вважає, що актора за таке не завадило би "тріснути статуеткою "Батько року".

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Як відомо, Претт та Феріс розлучилися в 2017-му. Подейкували, причиною краху шлюбу стало те, що Анна хотіла ще дітей, а чоловік - ні. Через кілька місяців після розлучення Кріс офіційно представив світові свою нову кохану, доньку Арнольда Шварценеггера. Влітку 2019-го вони одружилися, а через рік стали батьками.