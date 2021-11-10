"Ніхто і звуть її ніяк": Бобул проїхався по солістці GO_A та похвалив Лорак

Співак Іво Бобул розкритикував солістку гурту GO_A Катерину Павленко, заявивши, що вона як співачка - "ніхто". На відміну від Ані Лорак, яку артист поважає.

Про це 68-річний Бобул сказав у інтервю "ЖВЛ".

"Що вона (Павленко) зробила для української культури? Скажіть мені. Що, заспівала "Конопельку"? А вона як співачка хто? Ніхто і звуть її ніяк", - сказав Бобул.

Іво Бобул вважає Катерину Павленко "ніким" фото з facebook

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Що ж до Лорак, то співак цілком розуміє, чому вона виступає в Росії.

"Я поважаю її все ж таки, попри те, що вона поїхала туди, будем казати. Добре, а шо тут у нас? Є робота? Та нема роботи", - поділився він.

До слова, сама Павленко про конфлікт із Бобулом не так давно розказувала в інтерв'ю Слава+. Зі слів співачки, той "напав" на неї в коридорі за лаштунками шоу "Співають всі". Іво Васильовичу не сподобалися слова Катерини про те, що сучасну молоду публіку вже не цікавлять "стрази і те, що було десять років тому".

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"Він сказав, що я взагалі принцеса, і що я образила всіх артистів. У мене зіркова хвороба, і мені треба спуститися на землю... Його чомусь це дуже заділо особисто", - переповіла Катя.

Нагадаємо, кілька років тому від Бобула дісталося на горіхи гуртам "Бумбокс" і "ДахаБраха". Себе ж артист порівнює з легендарним квартетом АВВА.

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