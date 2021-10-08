Лорак про її цькування в Україні: Політичне замовлення через заздрощі якоїсь дівчинки

Співачка Ані Лорак уперше прокоментувала своє цькування в Україні та натякнула на політичну змову проти неї.

Артистка назвалася пташкою, у якої виросли крила, і якій стало затісно на батьківщині.

Про музику без кордонів Кароліна говорила у програмі "ЖВЛ".

"Мені вистачає любові. Тому я можу дарувати тільки любов. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Я вже не знаю, що такого можна написати, щоб мене образити. Бо все це – суєта-суєт! Мені боятися немає чого", - сказала Лорак.

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Крім того, вона назвала себе пташкою, якій треба багато місця, щоби літати.

"…І тому в один момент мені було дуже тісно в Україні. Я зрозуміла – тут я досягла вже всього. Коли привезла срібло з "Євробачення"… І я хочу в світ. Тому ми почали розвивати різні території. І гастролювати. І розширяти. Тому що пташка, вона потребує більше місця, щоб літати. А крила в мене зростали", - зауважила Кароліна.

Влітку цього року співачка дала два концерти в Україні вперше з 2014-го року і нещодавно випустила кліп українською. Велику паузу в концертах і цькування на батьківщині Лорак пов’язує з політичною змовою проти неї.

"Я зупинилася давати концерти, тому що я відчула, що є замовлення політичне від певних осіб. А брати участь в якійсь грі в мене немає часу. Тому, коли замовники трошки відійшли в сторону, наскільки я розумію, з'явилася можливість дати концерти", - поділилася Ані.

Цікаво, кого саме Лорак має на увазі

На запитання, хто, на її думку, стоїть за цим замовленням, Кароліна сказала:

"Я можу тільки здогадуватись, що десь у куточку стоїть заздрість. Не хлопчика, тому що хлопчикам я подобаюсь. Дівчинки! Мені так інтуїтивно здається. Дівчинка каже: "Я так само хочу". Хтось постійно хоче щось про Ані Лорак написати. Якусь таку інформацію. Певно, є якісь інтереси".

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А ще Лорак зізналася, що їй досі образливо, що у складний для неї час ніхто з українських артистів, впливових політиків чи бізнесменів її не підтримав. До того ж, вона не розуміє, чому одних артистів, які їздили до Росії, не цькували в Україні, а іншим не давали можливості працювати.

"Цей приклад, мабуть, моя історія, буде колись вивчатися. Тому що я перша людина, яка постраждала в таких непростих стосунках. Першою удар взяла я. А потім були інші виконавці. А потім почалися ситуації – подвійні стандарти. Одні їздили. А другі не могли. Хто це вирішував? Хто писав ці списки?" – обурилася Кароліна.

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