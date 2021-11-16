Сестра "НеАнгела" Віки натякнула на булінг та аб'юз, що роками тривали в гурті

Як би гармонійно не виглядав на сцені дует "НеАнгелы", за лаштунками стосунки Слави Камінської та Вікторії Смеюхи, схоже, не були безхмарними. На це натякнула сестра Віки, яка вирішила підтримати її на тлі "кондитерського" скандалу.

У сторіз жінка висловила надію на те, що колись все, що відбувалося в колективі впродовж 15 років, стане відомим. Вона закликала не засуджувати Вікторію.

скріншот із instagram смеюхи

Що ж до Камінської, то вона у своєму Instagram припустила, що "солодкоїжка" Смеюха збирається випустити якусь нову пісню чи альбом, і саме тому їй знадобився весь цей хайп.

"Підтримаю. Від чистого серця чи вже шлунку. Тортом", - пообіцяла Слава.

Віка та Слава зі своїм експродюсером Юрієм Нікітіним. Він конфлікт між дівчатами поки не коментував

До слова, Камінська обурена зовнішнім виглядом кондитерського виробу зі своїм фото, який подарували Віці.

"За 15 років невже я не заслужила кренделі ці не ліпити поруч із моїм святим ликом?", - поцікавилася вона.

Нагадаємо, відео, де Віка розрізає і їсть торт, Слава назвала вульгарним. На її думку, це кривда почуттів шанувальників обох співачок та гурту.

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