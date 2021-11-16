Солодкий скандал: екс-"НеАнгел" Віка розрізала і з'їла "Славу", і та не змовчала

Виявляється, березневе офіційне оголошення про те, що гурт "НеАнгелы" припиняє свою публічну діяльність, іще не було фінальною крапкою в цій історії. Ексучасниці колективу, Вікторія Смеюха та Слава Камінська завершують свої творчі та особисті стосунки сваркою в мережі.

У своєму Instagram Віка опублікувала відео, де розрізає та їсть торт із фотографією Слави.

Віка зняла для Instagram, як їсть свою колишню колегу

"Виявляється, слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона - нудотно-солодка", - написала Смеюха.

"Я – VICTORIA, перемога, самодостатня артистка, в котрої почалася нова історія", - заявила вона, пояснивши, що торт подарували їй шанувальники, "почуття гумору яких гідне похвали".

"Так, навіть якщо хтось поки не в силах відпустити цю історію. Навіть якщо в когось поки не настільки насичене професійне життя, щоби перестати чіплятися за минуле та виїжджати за рахунок інших", - додала Віка.

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А щоби вже точно всі зрозуміли, що вона натякає на Камінську, співачка процитувала кілька рядків із її сольної пісні "Слава Богу".

Слава на Вікину витівку теж відповіла в соцмережі.

Такий коментар Слава лишила під дописом Віки

"Мені здавалося, що історія гурту "НеАнгелы" - це був красивий роман. Ціла музична епоха, котра мала закінчитися красиво. Я дуже люблю гумор, і він - зовсім різний, але це, як мінімум, не смішно. Це вульгарно. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов та повагу всіх своїх та моїх шанувальників", - зазначила артистка в своєму Instagram.

Камінська для допису-відповіді обрала красиве фото з колишньою колегою фото з instagram камінської

"Ну що ж, саме так Віка вирішила вкотре, але вже символічно висловити свою подяку гурту, в котрому вона пропрацювіала так багато років, і це її "дякую" команді, котра так багато для неї зробила", - додала Слава, порадивши ексколезі звільнити її піарницю.

"Хайпу навела, але чи в плюс він?", - зауважила Камінська.