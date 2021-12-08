Шоковий стан: Федишин повідомила, що стала жертвою крадіїв. ВІДЕО
8 грудня 2021, 15:07
Співачка Ірина Федишин стала жертвою злочинців. З її автівки Porsche Cayenne зняли фари та дзеркала.
Про інцидент, який стався біля її будинку, артистка розказала у своєму Instagram.
"Викликали поліцію, намагаємося зараз з’ясувати, бачу, навколо є камери", - зазначила Федишин.
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У сторіс Іра уточнила, що крадіжка сталася ще кілька днів тому, але слідство досі триває.
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