Шоковий стан: Федишин повідомила, що стала жертвою крадіїв. ВІДЕО

Середа, 8 грудня 2021, 15:07

Співачка Ірина Федишин стала жертвою злочинців. З її автівки Porsche Cayenne зняли фари та дзеркала.

Про інцидент, який стався біля її будинку, артистка розказала у своєму Instagram.

"Викликали поліцію, намагаємося зараз з’ясувати, бачу, навколо є камери", - зазначила Федишин.

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Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

У сторіс Іра уточнила, що крадіжка сталася ще кілька днів тому, але слідство досі триває. 

 
Свої фари співачка поки не знайшла 


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