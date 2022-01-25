Поліція оприлюднила ВІДЕО затримання чоловіка, що переслідував Огнєвіч

Схоже, співачка Злата Огнєвіч, котра вирішила через соцмережу привернути максимум уваги до своєї проблеми - переслідування та погроз убивством із боку агресивного чоловіка - нарешті зрушила справу з мертвої точки.

Київська поліція встановила його особу, чолов'язі вже повідомлено про підозру.

Фото й відео його затримання оприлюднено на офіційній Facebook-сторінці.

Чоловікові, що переслідував Огнєвіч, повідомлено про підозру

Столичні правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який погрожував українській співачці Posted by Поліція Києва on Tuesday, January 25, 2022

Ім'я переслідувача Огнєвіч не розголошується. Це уродженець Черкаської області 1981-го року народження. Триває досудове розслідування, до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу. За скоєне чолов'язі загрожує до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, як розповідала артистка, цей сталкінг триває вже декілька років.

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