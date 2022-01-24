"Я просто беззахисна жінка": Огнєвіч показала людину, що погрожує їй убивством, та попросила допомоги в Зеленського і Кличка

Співачка Злата Огнєвіч заявила, що є жертвою переслідування та психологічного насильства з боку агресивного чоловіка. Його погрози смертю вона зняла на відео і виклала розпачливий допис у Instagram.

"Якщо я тебе ще раз побачу по телевізору, я тебе завалю нах*й або батька твого", - говорить Златі невідомий.

Ось цей чоловік переслідує Огнєвіч скріншот із відео з Instagram

Далі ж чоловік каже, що він буцімто нічого не зробить артистці, що йому треба поспілкуватися з її батьком, і пропонує хоч зараз поїхати до поліції.

"...У даній ситуації я просто беззахисна жінка, котру не перший рік (уже більше трьох років) переслідує неадекватний чоловік, і НІХТО за цей час не зміг вирішити мою проблему. Він продовжує свої переслідування, котрі останнім часом почастішали", - написала Огнєвіч.

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"Я хочу справедливості для себе. Я хочу справедливості для тих жінок, котрі не почуваються в безпеці та зазнають насильства. Тому що моя ситуація - це ТАКОЖ один із видів насильства", - наголосила вона.

У своєму дописі Злата затегала президента Володимира Зеленського та мера Києва Віталія Кличка, звернувшись до них та до правоохоронних органів із проханням про допомогу.

Злата є жертвою переслідування уже кілька років

"...Я більше не бажаю мовчати! Досить! На моєму місці може бути ВАША донька, дружина, кохана дівчина, мама, ВАША близька людина", - додала співачка.

У сторіс Злата розказала, що цей чоловік переслідує і її сестру Юлію, а якось він навіть силоміць утримував її в автомобілі.

Артистка вирішила подати заяву до поліції.

Нагадаємо, про цього сталкера Огнєвіч уже повідомляла в 2019-му році. Зірка вже зверталася до поліції після того, як чоловік напав на неї коло її будинку.

Як відомо, нещодавно співачка Jerry Heil заявила про сексуальне переслідування з боку "закоханого" у неї росіянина.

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