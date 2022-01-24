"Я просто беззахисна жінка": Огнєвіч показала людину, що погрожує їй убивством, та попросила допомоги в Зеленського і Кличка
Співачка Злата Огнєвіч заявила, що є жертвою переслідування та психологічного насильства з боку агресивного чоловіка. Його погрози смертю вона зняла на відео і виклала розпачливий допис у Instagram.
"Якщо я тебе ще раз побачу по телевізору, я тебе завалю нах*й або батька твого", - говорить Златі невідомий.
Далі ж чоловік каже, що він буцімто нічого не зробить артистці, що йому треба поспілкуватися з її батьком, і пропонує хоч зараз поїхати до поліції.
"...У даній ситуації я просто беззахисна жінка, котру не перший рік (уже більше трьох років) переслідує неадекватний чоловік, і НІХТО за цей час не зміг вирішити мою проблему. Він продовжує свої переслідування, котрі останнім часом почастішали", - написала Огнєвіч.
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"Я хочу справедливості для себе. Я хочу справедливості для тих жінок, котрі не почуваються в безпеці та зазнають насильства. Тому що моя ситуація - це ТАКОЖ один із видів насильства", - наголосила вона.
У своєму дописі Злата затегала президента Володимира Зеленського та мера Києва Віталія Кличка, звернувшись до них та до правоохоронних органів із проханням про допомогу.
"...Я більше не бажаю мовчати! Досить! На моєму місці може бути ВАША донька, дружина, кохана дівчина, мама, ВАША близька людина", - додала співачка.
У сторіс Злата розказала, що цей чоловік переслідує і її сестру Юлію, а якось він навіть силоміць утримував її в автомобілі.
Артистка вирішила подати заяву до поліції.
Нагадаємо, про цього сталкера Огнєвіч уже повідомляла в 2019-му році. Зірка вже зверталася до поліції після того, як чоловік напав на неї коло її будинку.
Як відомо, нещодавно співачка Jerry Heil заявила про сексуальне переслідування з боку "закоханого" у неї росіянина.
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