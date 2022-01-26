4 дітей, 24 роки шлюбу: іспанська принцеса розлучається після чуток про зраду чоловіка

Сестра короля Іспанії Феліпе VI, принцеса Крістіна та її чоловік Іньякі Урдангарін оголосили про розлучення. Вони були одружені 24 роки та мають трьох синів і доньку.

"За спільною згодою ми вирішили розірвати наші шлюбні відносини. Наша відданість нашим дітям залишається незмінною", - говориться в заяві Крістіни та Іньякі, пише La Vanguardia.

56-річна принцеса Крістіна розлучається. Подружжя трішки не дотягнуло до срібного весілля фото getty images

Схоже, не обійшлося тут без жінки. Нещодавно іспанські ЗМІ облетіли фото, зроблені у Франції: на них 54-річний Уадангарін прогулюється за ручку з білявкою.

Реклама:

Разом із Крістіною Іньякі за останні місяці бачили лічені рази, та й то коли вони приходили підтримати свого сина Пабло на матчі з гандболу.

Загадкову подругу Урдангаріна незабаром ідентифікували як 42-річну адвокатку на ім'я Айноа Арментіа. Коментувати свої стосунки з чоловіком принцеси вона відмовилася.

"Такі речі трапляються, і ми з цим розберемося найкращим чином", - цитує Іньякі Marca.

Іньякі заскочили з іншою жінкою фото з іnstagram lecturas

Як відомо, це далеко не перший скандал, що струсонув королівську родину Іспанії в останні роки. Іньякі та Крістіну судили за звинуваченням у податковому шахрайстві.

Чоловік отримав майже шість років тюремного ув'язнення, інфанту ж зрештою виправдали, але осадочок лишився. Феліпе VI покарав сестру, позбавивши її титулу герцогині Пальма-де-Майоркської.

Принцеса Крістіна вийшла за красеня-спортсмена Іньякі в 1997-му фото getty images

Не відрізнявся зразковою поведінкою і колишній король, Хуан Карлос І. Подейкують, 84-річний ловелас за своє подружнє життя з королевою Софією мав тисячі коханок, і вгамовуватися не збирається.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Кайдашева сім'я": конфлікт у королівській родині Іспанії потрапив на ВІДЕО