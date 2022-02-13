Суспільне про проблеми з підрахунком голосів Нацвідбору: Перепрошуємо за незручності й за стрес
13 лютого 2022, 15:52
Суспільний мовник відреагував на скандал, що спалахнув навколо результатів Нацвідбору на Євробачення-2022. Чудасію, яку спостерігали глядачі під час оголошення балів, пояснили технічними проблемами та помилкою редакторки.
Заяву, в якій наголошується, що результат, тобто перемога Alina Pash, є достовірним, поширили в Instagram.
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Момент оголошення результатів, який викликав резонанс у мережі, дивіться з 3:50:20. ВІДЕО
Як відомо, гурт Kalush Orchestra звинувачує організаторів Нацвідбору в фальсифікації.
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