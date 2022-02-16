"Можу собі дозволити": Волочкова підрахувала, скільки грошей витратила на "банщика" Кузнєцова

Російська балерина Анастасія Волочкова, яку спіткало чергове фіаско в особистому житті, не дуже й засмучена. 46-річна зірка не жалкує, що звозила Сергія Кузнєцова на Мальдіви за свій кошт, адже "королева" може собі дозволити таку забаганку.

В яку суму обійшовся їй роман із чоловіком, що перебуває в розшуку СБУ, Волочкова розповіла в інтерв'ю "Телепрограмме".

Зі слів Насті, між нею та Сергієм виникли "флюїди з першого погляду", тож вона вирішила взяти його з собою на Мальдіви.

"Сама оплачувала всі витрати на місці, включаючи його цигарки та вино. Для мене це не дуже приємний момент, я не люблю нести на своїх плечах чоловіків, хоча неодноразово це робила", - зізналася балерина.

Як розказала Волочкова, в якийсь момент Кузнєцов "упіймав зірку" і втратив голову від популярності, яка, завдяки їй, на нього звалилася. А ще попросив у подруги кругленьку суму грошей, буцімто для інвестицій в будівництво фітнес-центру, яким він збирався керувати.

Настя грошей не дала, а ще не дозволила бойфрендові перевезти до неї жити його маленького сина.

Балерина звозила Сергія на Мальдіви

"Я усвідомила, що мені просто починають нав'язувати сім'ю, з якою я жити не можу та не хочу. Тому що мені потрібен чоловік, який мене підтримуватиме, носитиме на руках, а не ось це все!", - заявила білявка.

"Для мене ці стосунки стали курортним романом. От буває придворний блазень, придворний паж, а буває придворне задоволення в королеви. Я можу собі це дозволити. Вважайте, що зробила добро людині, він ніколи в житті не зможе дозволити собі таку подорож. Якщо без таємниць, то вона обійшлася в два мільйона рублів (приблизно 750 тисяч гривень - ред.)!", - поділилася балерина, яка додатково витратила близько 90 тисяч гривень на квитки для Кузнєцова.

Волочкова намагалася донести до бойфренда, що людям він став цікавий лише завдяки їй, насправді ж "як був банщиком, так і залишиться". Вона хотіла розійтися з Сергієм мирно, але не вийшло.

"Королева" може собі дозволити "придворне задоволення"

"Він пише про мене нісенітниці та бруд, підтримує моїх хейтерів. Я дарувала йому кохання, а він писав за спиною капості. І це для мене був дійсно удар. Я дякую Богові, що винесла ноги з того відпочинку від людини з бандитським минулим цілою та здоровою", - підсумувала Анастасія.

Нагадаємо, в Україні Кузнєцову загрожує від 8 до 15 років увязнення. У відповідь на запит ТаблоID до СБУ нам офіційно підтвердили, що ця особа переховується від правосуддя та перебуває в розшуку, одначе не надали даних про те, чи був поданий запит щодо екстрадиції її з Росії. Це пояснили тим, що детальні відомості досудового розслідування наразі розголошенню не підлягають.

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