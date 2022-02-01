"Вдавати з себе жертву - просто смішно": Кузнєцов пояснив, чому покинув Волочкову

Російська балерина Анастасія Волочкова якій неначе пороблено 31-го січня пафосно оголосила про розрив із черговим коханцем. Але у Сергія Кузнєцова, якого шукає СБУ, є власна версія того, що між ними сталося.

Чоловік заявив, що покинув 46-річну Настю через те, що вона щось серйозне накоїла.

Відеокоментар від Сергія наводить StarHit.

Фото та відео з Серьожею Настя поки з Instagram не повидаляла фото з instagram волочкової

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"Стосовно того, розлучилися ми з Настею або ні... Так, ми розлучилися. Я вчора ще написав їй про це. Просто хочу сказати, що людина скоїла такі вчинки, котрі не пробачаю. Тому і повідомив, що ми розлучаємося. А сьогодні побачив людину, яка вдає з себе жертву", - сказав Кузнєцов.

На думку чоловіка, в такій ситуації людина мала би або вибачитися, або вже мовчати.

"А вдавати з себе жертву - просто смішно", - наголосив він.

Нагадаємо, 44-річного Кузнєцова, який працює керівником лазневого комплексу, Волочкова встигла звозити на Мальдіви.

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