Представники ЛГБТ вимагають звільнити Арестовича через його гомофобні висловлювання. ОНОВЛЕНО

Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович опинився у центрі чергового скандалу через свої висловлювання.

В ефірі "Школы мышления Апейрон" 19-го червня він заявив, що ставиться до представників ЛГБТ як до людей із відхиленнями. Чим викликав обурення української ЛГБТ-спільноти.

"Я багато разів казав і не буду приховувати: до ЛГБТ я ставлюся як до людей із девіацією, тобто з відхиленнями від норм поведінки. Я в цьому сенсі консерватор. Інша річ, що я точно проти їхнього переслідування", - заявив Арестович.

"Я вважаю, що в кожному треба передусім бачити людину. Тож до ЛГБТ я ставлюся нормально, а от до пропаганди ЛГБТ – жорстоко. Бо це пропаганда девіації, відхилення від норми, яке має конкретні негативні наслідки для суспільства. Я рішучий противник. До представників ЛГБТ я ставлюся зі співчуттям", – зізнався він.

ЛГБТ-організація "КиївПрайд" уже відреагувала на заяву Арестовича у своєму Instagram та закликала президента Зеленського звільнити радника з посади.

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Також не змогла пройти осторонь скандалу і травесті-діва Монро. У сторіс вона заявила, що якщо Україна хоче вступити до ЄС, люди з подібними поглядами не мають обіймати такі високі посади.

UPD: Після того, як скандал набув розголошення в ЗМІ, Арестович віджартувався у мережі.

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Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Арестович посідає значне місце в українському медіапросторі та є одним із так званих "крашів", які виникли в суспільстві під час війни.

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