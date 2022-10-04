Одній штраф, другу під арешт: "Місіс Крим" із подружкою покарали за "Червону калину"

Скандальна "Місіс Крим" Ольга Валєєва в майбутньому обережніше добиратиме репертуар, коли захоче потішити підписників Instagram своїм вокалом. Суд покарав їх із подружкою за виконання "Червоної калини".

Як повідомляє Meduza, жіночок визнали винними в правопорушенні за двома статтями - "про дискредитацію Збройних сил рф" та "про пропаганду символіки екстремістських організацій".

То що, Олю, відтепер - лише хіти Баскова? ФОТО З INSTAGRAM ВАЛЄЄВОЇ

Валєєвій призначили штраф у розмірі 40 тисяч рублів. Її напарниця за дуетом отримала 10 діб арешту.

Як зазначило видання Life, покарання для Ольги стало менш суворим, оскільки вона має двох неповнолітніх дітей.

Окрім цього, подружки принесли вибачення на камеру, знову запевнивши, що гадки не мали, що "Червона калина" має "націоналістичний характер".

Нагадаємо, в липні за підозрою у "дискредитацією російської армії" відкрили справу на гумориста Максима Галкіна. Донос на нього написав блогер.

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