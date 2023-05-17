Доїздився: після скандалу і вибачень дружини за "недоречний жарт" у Павліка забрали перепустку на Південний міст

Співак Віктор Павлік неочікувано втрапив у скандал через свою дружину-блогерку Катерина Репяхову, яка не втрималася і похвалилася у сторіс "романтичним подарунком" чоловіка.

Катерина зняла на відео, як вони з Віктором Франковичем їдуть Південним мостом, пересування яким можливе лише зі спеціальною перепусткою.

"Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік дарує мені такі романтичні подарунки", - похвалилася Репяхова ще 15-го травня, а Павлік показав дозвіл на проїзд.

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Posted by Natalka Borysovska on Monday, May 15, 2023

Парочку одразу ж засудили у мережі за це недоречне вихваляння. Адже рух мостом дозволений лише спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадськогому транспорту, транзитному вантажному транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

Крім того, коментатори звернули увагу на те, що Павлік сидів за кермом не пристебнутий.

Пізніше Катерина схаменулася і у сторіс вибачилася за свій вчинок, назвавши його недоречним жартом.

Павлік у коментарях обурених користувачів пояснив, що це його перепустка на комендантську годину, бо він часто повертається з концертів дуже пізно.

Пояснення артиста не виглядає переконливим

Як пізніше повідомила поліція Києва, перепустку у співака було вилучено.

Київські правоохоронці вилучили у артиста спецперепустку на проїзд Співак хизувався документом у соціальній мережі,... Posted by Поліція Києва on Tuesday, May 16, 2023

Нагадаємо, так само через необачні сторіс зашкварилася актриса Ксенія Мішина, яка виклала відео роботи ППО, зняте з її квартири.

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