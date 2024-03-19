Блогер Андрій Гонковський не повертався в Україну після скандальної відпустки на Мальдівах - джерела УП

Блогер Андрій Гонковський таки не повернувся в Україну після того, як у січні виїхав спочатку до Варшави на майстер-клас, а потім полетів на Мальдіви, де в той час відпочивала його цивільна дружина Таня Пренткович із дітьми.

Про це Українській правді стало відомо з джерел у прикордонній службі.

За даними, які є в розпорядженні УП, Гонковський перетнув українсько-польський кордон 8-го січня 2024 року о 10:17 у пункті Краківець на автомобілі BMW. Відтоді на батьківщину він не повертався.

Бойфренд Тані Пренткович, Андрій Гонковський не повертався в Україну з січня цього року - дані прикордонної служби

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Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Пренткович і Гонковський перебувають поза межами країни, але обидва відмовилися це коментувати.

Ще раніше блогер заявив про намір переїхати, щоправда не уточнив, чи в межах України, чи за кордон.

До слова, після скандалу з відпусткою на Мальдівах Гонковський і Пренткович вибачалися та називали себе неідеальними людьми, які помилилися.