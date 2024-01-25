"Не усвідомлювали наслідків": Пренткович вибачилася за відпустку з бойфрендом на Мальдівах

Після виправдань блогера Андрія Гонковського щодо виїзду на Мальдіви, пояснювати ситуацію взялася і його дівчина, бізнесвумен Таня Пренткович.

В Instagram вона оприлюднила пост, де запевнила, що не думала про наслідки їхнього вчинку, та вибачилася перед підписниками.

"У житті є імпульсивні та необдумані рішення. Коли в нас через зміщення дати події у Варшаві зʼявилась можливість провести тиждень разом з дітьми і сімʼєю, ми нею скористалися… На жаль, ми не усвідомлювали наслідків цих дій.

Ми повністю розуміємо, що зробили помилку, і розуміємо масштаб проблеми! Морально ми вчинили неправильно стосовно інший людей та сімей, і щиро приносимо за це вибачення", - написала Таня.

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Андрій виїхав до Польщі як волонтер, щоб провести благодійний захід, однак, за його ж словами, через перенесення дати події вирішив гайнути на Мальдіви до коханої

фото з instagram

"Нам дуже прикро, що наш вчинок змусив думати погано про волонтерів та бізнеси, які постійно роблять багато для допомоги країні і за необхідності виїжджають закордон!

Наш вчинок - це лише наша відповідальність, і ми ні в якому разі не бажали комусь нашкодити! Висновки зроблено! Ми робили і продовжуємо робити все, що від нас залежить для допомоги та підтримки нашої країни. Дякуємо всім, хто не залишився осторонь, написав слова підтримки, це дуже цінно!", - вибачилася Пренткович.



Як відомо, разом з Танею на острові відпочивала її подруга, блогерка Аліна Френдій та її чоловік Петро Заставний (син колишнього міського голови Тернополя Романа Заставного). Однак Петро в своєму Instagram одразу повідомив, що не виїжджав за кордон.