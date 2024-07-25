"Молюся за вашу доньку": Еністон відреагувала на слова Венса про "бездітних леді з котами", сказаних на адресу Камали Гарріс

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У президентській передвиборчій кампанії в США, яка стала ще турбулентнішою після того, як замість Джо Байдена кандидаткою стала Камала Гарріс, спалахнув черговий скандал. На нього відреагувало вже чимало публічних людей, зокрема акторка Дженніфер Еністон.

У мережі завірусився відеофрагмент бесіди сенатора Джеймса Венса, який у разі перемоги Дональда Трампа обійме посаду віцепрезидента, з одіозним журналістом Такером Карлсоном у 2021-му році.

У ній Венс просторікує про те, що жінки, в яких немає дітей, не повинні визначати майбутнє Америки, в якому нема їхньої "прямої участі". Він назвав їх "бездітними леді з котами, які нещасні у своєму житті", відтак бажають зробити нещасними й інших. До таких Венс відніс і Камалу Гарріс.

JD Vance says women who haven’t given birth like Kamala Harris are “childless cat ladies who are miserable at their own lives,” and have “no direct stake” in America. pic.twitter.com/3DJY3pQTGe — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) July 22, 2024

Як відомо, в 59-річної Камали немає біологічних нащадків. Але двоє вже дорослих дітей є в її чоловіка Дугласа Емхоффа.

Дженніфер Еністон, чиї багаторічні спроби стати мамою закінчилися гірким розчаруванням, відреагувала на заяву Венса у своїх Insta-сторіс.

"Я щиро не можу повірити, що таке йде від потенційного віцепрезидента Сполучених Штатів", - обурилася 55-річна зірка.

"Усе, що я можу сказати... Містере Венс, я молюся за вашу доньку, щоби їй пощастило достатньо для того, щоби колись самостійно виносити дітей. Я сподіваюся, що їй не знадобиться вдаватися до ЕКЗ в якості альтернативного способу. Бо ви нагамаєтеся й це у неї забрати", - написала Еністон.

У 39-річного Венса та його дружини Уші троє дітей: 6-річний Еван, 4-річний Вівек та 2-річна Мірабель.

Нагадаємо, кілька років тому Еністон розповіла, що робила спроби ЕКЗ, але безрезультатно. Зірка зізналася, якого болю їй завдавали закиди ЗМІ про те, що Бред Пітт буцімто покинув її через відсутність дітей.