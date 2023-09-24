"Це було жахіття наяву": інсайдер пояснив, чому ексдружині Костнера довелося поступитися йому в суді щодо грошей

68-річний актор Кевін Костнер та 50-річна дизайнерка Крістін Баумгартнер дійшли домовленості щодо розлучення. Жінка пішла на умови актора, бо втомилася від "війни з ним".

Про це пише Daily Mail.

"У Крістін насправді не було іншого виходу, як погодитися, бо всю владу мав Кевін. Якби вона продовжила битися, то ризикувала втратити все, що має. Вона була тією, хто з самого початку хотів розв'язати питання поза судом. Вона ніколи не хотіла цього цирку. Це було жахіття наяву і тепер вона хоче рухатися далі, почати з чистого листа", - кажуть друзі Крістін.

Дітям Кевін повідомив, що вони з їхньою мамою розлучаються, через Zoom Фото Getty Images

Зі слів інсайдера, якби Крістін продовжила судову тяганину з актором, то мала б заплатити йому мільйон доларів, а також виплатити гонорар його адвокату.

Нагадаємо, Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер були одружені 18 років. Ініціаторкою розриву стала саме жінка.

Крістін звернулася до суду, вимагаючи аліменти від Костнера на їхніх трьох спільних дітей. Жінка хотіла, аби актор виплачув дітям 250 тисяч доларів на місяць. З цим актор не погоджувався, адже вважав, що колишня витрачатиме гроші на пластичні операції.

Проте суд постановив, що платитиме актор на дітей 63 тисячі доларів щомісяця.

До того ж Костнер через суд намагався виселити Крістін з будинку.