"Це шокує всіх": звинувачений у домаганнях актор готує зустрічний позов проти Блейк Лайвлі

Фото з Instagram Блейк Лайвлі

Колега американської акторки Блейк Лайвлі по фільму "Покинь мене, якщо кохаєш" Джастін Бальдоні готує зустрічний позов проти неї. Його адвокат стверджує, що він "шокує всіх".

Про це пише видання Page Six.

Зазначається, що позов поки готується і подадуть його, коли суди відновлять роботу після Нового року.

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За словами адвоката Джастіна Бальдоні Браяна Фрідмана, він буде "вибуховим".

"Я не збираюся говорити про те, коли і скільки позовів ми подаємо, але коли ми подамо наш перший позов, це шокує всіх, ким маніпулювали, щоб повірити в явно неправдиву історію", - сказав адвокат.

За словами юриста, до цього судового документа будуть прикріплені "реальні докази".

"Це буде підтверджено реальними доказами та розповідатиме справжню історію. За понад 30 років практики я ніколи не бачив, щоб такий рівень неетичної поведінки навмисно підживлювався маніпуляціями ЗМІ", - додав він.

Блейк і Джастін у фільму "Покинь мене, якщо кохаєш" Кадр з офіційного трейлеру фільму "Покинь мене, якщо кохаєш"

Як зазначає інсайдер, у зустрічному позові Бальдоні стверджує, що наклепи на нього зводила саме Блейк Лайвлі і саме вона намагалася знищити його репутацію.

Повідомляється, що його команда також планує стверджувати, що дружина Раяна Рейнольдса подала позов лише для того, щоб допомогти відновити свою репутацію після того, як вона отримала негативні відгуки під час просування фільму.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Блейк Лайвлі звинуватила Джастіна Бальдоні у сексуальних домаганнях та спробі знищити її репутацію.