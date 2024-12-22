Блейк Лайвлі звинуватила свого колегу у сексуальних домаганнях та подала до суду: що відомо

Фото з Instagram Блейк Лайвлі

Американська акторка Блейк Лайвлі подала до суду на свого колегу по фільму "Покинь мене, якщо кохаєш", актора та режисера Джастіна Бальдоні за сексуальні домагання.

Про це пише Daily Mail.

Блейк заявила, що під час знімання фільму Джастін створював на майданчику токсичну атмосферу та показував їй оголені відео та зображення інших жінок. Також він неодноразово обговорював те, що страждав від порнозалежності.

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"Я сподіваюся, що мій судовий позов допоможе підняти завісу над цією зловісною тактикою помсти, щоб завдати шкоди людям, які говорять про неправомірну поведінку, і допоможе захистити інших, які можуть стати мішенню", - сказала Лайвлі.

Акторка стверджує, що Джастін намагався знищити її репутацію

Вона стверджує, що актор робив недоречні запити про її вагу, відпускав коментарі про її померлого батька та робив зауваження з сексуальним підтекстом щодо знімальної групи та акторського складу. Під час знімання фільму акторка та її чоловік, зірка "Дедпула" Раян Рейнольдс вимагали перемовин, аби зупинити поведінку Бальдоні.

"Вона також просила не додавати сцени сексу, оральний секс або кульмінацію на камеру поза рамками сценарію, схваленого Блейк Лайвлі під час підписання проєкту", - йдеться у матеріалі.

Зірка також додає, що команда Бальдоні намагалася очорнити її репутацію за допомогою "соціальних маніпуляцій". У позові надані текстові повідомлення від піарника до студії, де йдеться: "Джастін хоче побачити, що Лайвлі можна "поховати" і "Ми не можемо написати, що знищимо її".

Лайвлі звинуватила Бальдоні в сексуальних домаганнях Фото з Instagram Джастіна Бальдоні

Однак представники Бальдоні заперечують звинувачення, висунуті акторкою, та запевняють, що позов - це спроба Блейк виправити свою репутацію, яка постраждала після виходу фільму "Покинь мене, якщо кохаєш".

"Судовий позов є спробою Лайвлі "виправити свою негативну репутацію" після того, як з’явилися чутки про поведінку діви на знімальному майданчику. Це включало "погрози не з’явитися на знімальний майданчик, погрози відмови від просування фільму, що зрештою призвело до його провалу під час прокату", - зазначив адвокат Бальдоні Браян Фрідман.

Річ у тім, що вихід цієї кінострічки супроводжувався низкою скандалів. Зокрема, Блейк Лайвлі звинуватили в ігноруванні головного посилу фільму під час його рекламної кампанії. Акторка нібито хотіла подати його оптимістично, тоді як Джастін намагався підняти тему насильства у шлюбі.

Нагадаємо, якось Блейк Лайвлі пожартувала про фотошоп на світлинах з Кейт Міддлтон та її дітьми, а згодом вибачилася за це, після того, як дізналася про онкозахворювання принцеси Вельської.