"Просто йди на*уй": відомий український ресторатор відповів росіянину Лебедєву, якому закортіло пожерти в одеському закладі

Одеській ресторатор Савелій Лібкін різко відреагував на заяву путініста, бізнесмена Артемія Лебедєва щодо бажання навідатися в Одесу.

Після того, як в інтерв'ю "Вдудь" останній аргументував, чому хоче, щоби Росія захопила Одесу, мовляв, бажає (як раніше) літати у місто і їсти в ресторані "Дача", то отримав емоційне відеозвернення від 62-річного власника закладу.

"Дивись, я хочу мати можливість на прямому літаку "Аерофлоту" "Москва-Одеса" літати туди і в ресторані "Дача" у Савви Лібкіна жерти. Мені це подобається. Люблю це місто", - заявив Лебедєв.

Савва, у свою чергу, записав відеовідповідь, яка почала активно ширитися мережею.

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"Зазвичай я вільно спілкуюся українською, але цьому пі*арасу Артемію, Тьомі Лебедєву, відповім російською. Так, щоб йому було все ясно. Артемій, просто йди на*уй. Одесу тобі не бачити, хоч ти будеш із блакитним чубчиком, із жовтим, із помаранчевим. Сиди у Москві, смокчи московський *уй у Путіна і все. Це все, що тобі залишилося", - відповів Савелій.

Нагадаємо, у червні 2023-го телеведуча Регіна Тодоренко, яка від початку повномасштабної війни продовжує жити у Росії та відмовчуватися, зазначила, що думає приїхати на батьківщину, в Одесу.