"Таке вже було з окупованим Донбасом": Карпа на тлі скандалу з блогерами висловилася про наслідки перемовин із Росією

Ірена Карпа пояснила, до чого призведуть переговори з країною-агресором, і закликала не розганяти зраду

Письменниця Ірена Карпа відреагувала на скандал навколо блогерів-мільйонників, які після трагедії 8 липня запропонували "перемирення з Росією".

Ірена зібрала свої думки у пост, де пояснила наслідки "переговорів" з країною-агресором і закликала не розганяти зраду.

"Я, звісно, не блогер мільйонник, і ви, хто мене читаєте, далеко розумніші за середньостатистичну більшість, але раптом серед ваших знайомих є ті, хто попав під цю російську ІПСО, і розгон голубомирних наративiв про переговори і поступки. Просто передайте їм те, що я поясню далі популярною мовою: віддати росії будь-який шмат нашої території - це не просто змінити контури карти України. Це значить закрити очі на долі наших співгромадян в окупації.

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Тобто: на катування, яких люди зазнають від московитів за будь-які проукраїнські погляди, на зґвалтування, на викрадення й депортацію українських дітей у російські глубінки, де їм змінять прізвища й розкажуть, що батьки їх не шукають", - пояснила Карпа.

Такі повідомлення отримує від українців Карпа

"Віддати шматок української території - це подарувати Росії новий плацдарм для підготовки наступальних дій. Таке вже було з окупованим Донбасом після мінських домовленостей - теж, до речі, "переговорів". Росія срати хотіла на будь-які свої обіцянки. Не треба навіть історію знати, щоб це зрозуміти - ми це застали на своїх недовгих життях. Піти на поступки Росії — це значить дати знак всім іншим людожерам з ядерною зброєю, що так можна. Північна Корея, Іран, Китай невимовно збадьоряться таким результатом. Ну бо ж можна взяти і відкусити шматок мирної держави, просто тому, що тобі так хочеться", - наголосила письменниця.

І хоча письменниця закликає зберігати холодну голову, декому буває важко стримати емоції

"Ну й останнє, якщо вже перейшли на емоції: відмовитись від земель, за які боролися ще з 14-го року, значило б, що всі ті життя героїчних військових і медиків, мирних цивільних людей - були покладені даремно. Я вже мовчу про надлюдську роботу волонтерів. І про кожен ваш донат. Тому keep calm, друзі, не розганяємо зраду і продовжуємо: підтримувати військо, вимагати зброю, вчитися такмеду, волонтерити і зберігати холодну голову. Злу не можна іти на поступки. Йому треба рубати голову, скільки би ця куркоподібна їх не мала", - підбила підсумки Карпа.

Нагадаємо, раніше Карпа вже пояснювала, що думає про розгон російських наративів.