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"Янголятко Туска" і фахівчиня з брів: українка, що працює помічницею польського прем'єра, опинилася в центрі скандалу

Марія Ткаченко 2 серпня, 18:10
Дональд Туск

Одна з помічниць Дональда Туска потрапила на перші шпальти польських ЗМІ

Фото Getty Images

Останніми днями в польських медіа та соцмережах вирує пікантний скандал. Його герої - прем'єр-міністр країни Дональд Туск та одна з його помічниць, така собі Крістіна Вороновська.

Дівчина має українське та польське коріння, а до Польщі переїхала з України у 2018-му році. Але причиною підвищеної уваги до неї стало не це.

Під сумнів ставиться кваліфікація 34-річної Вороновської, адже раніше вона працювала у салоні краси "Dream of beauty" у Варшаві. Підозрілим критикам також видається те, що батько Крістіни свого часу служив у радянській армії і що вона має рідню в Росії.

Помічниця Дональда Туска

Крістіна молодша за доньку прем'єра, на що теж звернули увагу критики

Фото з соцмереж

Вишенька на цьому торті - контент із Instagram Вороновської, який вона закрила, але не одразу, і скріни ширяться мережею. Там були фото Крістіни у сміливих вбраннях та позах, а ще вона якось засвітила торбинку Louis Vuitton - щоправда, це могла бути репліка.

Помічниця польського прем'єра Туска Крістіна Вороновська

Користувачів соцмереж, які поширюють цей скрін із Instagram Вороновської, дуже зацікавив предмет на вішалці на задньому плані

Преса вже охрестила дівчину "янголятком Туска" та "косметологинею з російськими контактами", повідомляє ВВС.

На вебсайті салону, де працювала Крістіна Вороновська, зазначалося, що вона має косметологічну освіту, що "її пристрасть - це анатомія шкіри" і що вона спеціалізується на б'юті-процедурах в області очей та брів. Наразі інформацію про колишню працівницю звідти вже видалено, але Крістіну можна побачити на спільних фото персоналу.

Крістіна Вороновська

У 2022-му році Крістіна Вороновська почала працювати в патрії "Громадянська платформа", прийшовши на посаду секретаря

Крістіна Вороновська народилася у 1989 році у польському селі Мендзижече, неподалік від якого, вочевидь, була розташована радянська військова база, де служив її батько.

Пізніше родина переїхала до України. Тут Христина здобула вищу економічну освіту, деякий час працювала у банківській сфері. Після переїзду до Польщі роботу за фахом їй знайти не вдалося, тож влаштувалася у салон краси.

У своєму Instagram Вороновська називала себе українкою, вживаючи хештег #ukrainiangirl, а також полькою.

Крістіні закидають те, що вона, як людина, дотична до б'юті-сфери, буцімто могла пролобіювати рішення уряду про зниження ПДВ на косметологічні послуги. В уряді це спростовують, стверджуючи, що помічниця Туска не брала участь у галузевих консультаціях.

Як запевнив речник Міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський, після того, як Дональд Туск став прем'єром у грудні минулого року, люди з його оточення, зокрема Крістіна Вороновська, пройшли ретельну перевірку.

Про те, що Вороновську перевірили спецслужби, заявив і керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабець. Він наголосив, що помічниця Туска, яку він рекомендував особисто, не має доступу до жодних конфіденційних даних та займається в Сеймі організацією роботи парламентаріїв.

Що до батька Вороновської, то він після проголошення незалежності України вступив до української армії. Зараз він є військовим пенсіонером та працює в охороні.

На думку оглядачів, скандал навколо Вороновської, який поки не думає вщухати, негативно впливає на імідж польського прем'єра.

Нагадаємо, нещодавно в мережі "прославилася" помічниця українського нардепа Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська, яка має подяку від ГУР.

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