Подяка від Буданова, чотири дипломи та робота в ресторанах: що відомо про помічницю Тищенка. Фото

У скандальному відео з Дніпра, на якому начебто охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Її помітили на одному з записів інциденту і одразу ж прославили у мережі. Хоча насправді дівчина, якій у серпні виповниться 27 років, працює з Тищенком ще з часів, коли він був лише ресторатором і телеведучим.

Помічниця була поруч із Тищенком під час інциденту у Дніпрі Скрін з відео Дениса Кошельника

Евеліна Андрієвська вже понад 7 років працює у Тищенка

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Проте декілька цікавих фактів про Евеліну знати не завадить. Наприклад, те, що вона фігурує на сайті Миротворець за "заперечення російської агресії" та "участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками". Раніше ЗМІ писали, що дівчина їздила в окупований Крим у 2018-му.

У соцмережах Евеліни вже немає слідів її "проросійської" діяльності, але сторінка на Миротворці все ще є

Андрієвська народилася у Донецьку, але навчалася у Києві і отримала 4 дипломи, чим дуже хвалиться у своєму Instagram. Під час навчання у своєму першому виші - Київському торгово-економічному університеті - боролася за звання Міс, але стала лише віцеміс. А в лютому цього року отримала диплом спеціаліста з публічного управління та адміністрування за освітньою програмою "Парламентаризм та парламентська діяльність" університету імені Шевченка.

Андрієвська з батьками. Її мати, до речі, експертка з коштовного каміння і має свій ювелірний бренд

Цей допис лайкнув і Тищенко, і його вже колишня дружина Алла Барановська

Також, судячи з соцмереж, Евеліна працює з Миколою Тищенком, якого вважає "найкрутішим босом на світі" та "сильним лідером", щонайменше з 2017 року. Починала вона у його ресторані "Три вилки".

У 2017-му Евеліна вже працювала в ресторані "Три вилки"

Евеліна дуже пишається своєю посадою і своїм шефом

І хоча Миколу можна було б запідозрити у просуванні Евеліни кар'єрними сходами не лише через її професійні якості, це навряд чи було б правдою, адже колишня дружина депутата Алла, схоже, товаришувала з його помічницею та постійно лайкала її фото в Instagram. Крім того, на сторінці Андрієвської є кілька фото з ексдружиною її боса.

Ще до великої війни Андрієвська допомагала Барановській влаштовувати світські заходи

А ще Евеліна разом із колишньою жінкою свого боса готувала обіди на початку великої війни

До того ж, Евеліна вже заміжня і не приховує свого чоловіка від загалу.

Андрієвська зі своїм чоловіком

Також цікавий факт у біографії 26-річної дівчини - вона має подяку від ГУР та фото з самим Кирилом Будановим.

А чого досяг ти?

У своєму Instagram Евеліна постійно дякує ЗСУ та ГУР за можливість жити і працювати в Україні

Також Андрієвська має селфі з першою леді

З президентом у дівчини також є фото, ще довоєнне

Судячи з численних фото Андрієвської в Instagram, вона з юних років звикла до лакшері-життя. Зокрема, зі студентства Евеліна носить відомі бренди та їздить на дорогих автівках.

Lexus був у Андрієвської ще в 2017-му. Тоді їй було 19

Хутро, "Луївіттон" та Багінського Евеліна також носить ще зі своїх дополітичних часів

Нещодавно Евеліна постила фото, на якому у неї в вухах сережки, дуже схожі на бренд Van Cleef & Arpels, які коштують кілька тисяч євро

Алла Барановська лайкала такі фото помічниці свого чоловіка

До речі, Евеліна у коментарі ТСН запевнила, що її бос Тищенко не має охорони. Хоча очевидці кажуть, що на колишнього військового у Дніпрі напали саме охоронці нардепа. Сам Тищенко пізніше заявив, що це була провокація, а постраждалий військовий є начальником безпеки ботоферми.

Нагадаємо, у лютому 2022, якраз напередодні повномасштабної війни, інший помічник Тищенка намагався залагодити сексистський скандал, у який ускочив його бос-депутат.