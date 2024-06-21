Подяка від Буданова, чотири дипломи та робота в ресторанах: що відомо про помічницю Тищенка. Фото
У скандальному відео з Дніпра, на якому начебто охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.
Її помітили на одному з записів інциденту і одразу ж прославили у мережі. Хоча насправді дівчина, якій у серпні виповниться 27 років, працює з Тищенком ще з часів, коли він був лише ресторатором і телеведучим.
Проте декілька цікавих фактів про Евеліну знати не завадить. Наприклад, те, що вона фігурує на сайті Миротворець за "заперечення російської агресії" та "участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками". Раніше ЗМІ писали, що дівчина їздила в окупований Крим у 2018-му.
Андрієвська народилася у Донецьку, але навчалася у Києві і отримала 4 дипломи, чим дуже хвалиться у своєму Instagram. Під час навчання у своєму першому виші - Київському торгово-економічному університеті - боролася за звання Міс, але стала лише віцеміс. А в лютому цього року отримала диплом спеціаліста з публічного управління та адміністрування за освітньою програмою "Парламентаризм та парламентська діяльність" університету імені Шевченка.
Також, судячи з соцмереж, Евеліна працює з Миколою Тищенком, якого вважає "найкрутішим босом на світі" та "сильним лідером", щонайменше з 2017 року. Починала вона у його ресторані "Три вилки".
І хоча Миколу можна було б запідозрити у просуванні Евеліни кар'єрними сходами не лише через її професійні якості, це навряд чи було б правдою, адже колишня дружина депутата Алла, схоже, товаришувала з його помічницею та постійно лайкала її фото в Instagram. Крім того, на сторінці Андрієвської є кілька фото з ексдружиною її боса.
До того ж, Евеліна вже заміжня і не приховує свого чоловіка від загалу.
Також цікавий факт у біографії 26-річної дівчини - вона має подяку від ГУР та фото з самим Кирилом Будановим.
Судячи з численних фото Андрієвської в Instagram, вона з юних років звикла до лакшері-життя. Зокрема, зі студентства Евеліна носить відомі бренди та їздить на дорогих автівках.
До речі, Евеліна у коментарі ТСН запевнила, що її бос Тищенко не має охорони. Хоча очевидці кажуть, що на колишнього військового у Дніпрі напали саме охоронці нардепа. Сам Тищенко пізніше заявив, що це була провокація, а постраждалий військовий є начальником безпеки ботоферми.
Нагадаємо, у лютому 2022, якраз напередодні повномасштабної війни, інший помічник Тищенка намагався залагодити сексистський скандал, у який ускочив його бос-депутат.