Циці з хрестиком: помічниця заступника міністра підірвала мережу зухвалим декольте на діловій зустрічі з Садовим. ФОТО
25-го грудня, коли більшість західного світу відзначала Різдво за григоріанським календарем, український Facebook обговорював фото, на якому мер Львова Анрій Садовий, заступник міністра освіти Ігор Гарбарук та брюнетка у сукні з дуже відвертим декольте, розрізом до стегна та чоботах, які зазвичай носять дівчата з ескорту.
Невідомою красунею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун, яка представилася помічницею Гарбарука. А ще вона - директорка компанії "БК ЗАБУДОВА", яка займається купівлею та продажем нерухомості.
Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24-го грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.
Фото з зустрічі Христина сама виклала у своєму Instagram і, мабуть, вже багато разів про це пошкодувала. Адже в мить стала героїнею стрічки соцмереж та ЗМІ, які вщент розкритикували її вигляд, недоречний для ділового візиту.
Багатьох користувачів Facebook, які висловилися на тему вбрання Христини, турбував саме діловий етикет та його порушення в даному випадку. Однією з перших висловилася журналістка Мар'яна П'єцух.
Сама ж Христина нічого кримінального у своїй сукні не бачить. І заявила про це у коментарях під фото.
І все б нічого, але Тишкун і справді грубо порушила діловий етикет, як і сам заступник міністра Гарбарук. Про це у своєму Facebook написала спецалістка з етикету Анна Чаплигіна.
"...Візит до Львова, як мінімум, робочий. Зустріч – з офіційними особами. А отже дрес-код – діловий. Що пішло не так? По-перше, чорний костюм. У діловій ситуації є доречним для співробітників охорони. Крапка. А чорна краватка під діловий костюм – це жалоба. Чорний колір - це торжество. Чи сумне, чи радісне, але це не повсякденний колір у діловій ситуації. На приємному торжестві чорний колір - це колір смокінгу та краватки-метелика", - зазначила Чаплигіна.
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"По-друге, соболь, сукня, декольте, розріз та чоботи з "каблами" (вибачте, це не каблук)… Образ цілісний і гармонійний. Для певної ролі у кіно – ідеальний. Але навряд чи доречний у компанії заступника міністра освіти. Навряд чи доречний ролі помічника адвоката (Тишкун вказана помічником адвоката у компанії Advisers). І навряд чи доречний для когось у діловій ситуації", - заявила спеціалістка з етикету.
"Я чесно не знаю, скільки ще й якими словами треба пояснювати про доречність одягу та прикрас. Не про заборону, а саме про доречність одягу - відповідно до статусу, місця, рівня зустрічі та ролі", - додала Анна.
Але, судячи з фото на сторінці Тишкун у Facebook, вона любить так вдягатися.
І хоча Тишкун уже закрила свій Instagram, деякі фото звідти все ж потрапили в мережу.
Після того, як фото Гарбарука з Тишкун розлетілося мережею, заступник міністра у своєму Facebook запостив вірш Кіплінґа.
Шуба Тишкун, до речі, теж викликала питання, адже натуральне хутро - це вже давно моветон.
Здається, востаннє соцмережі так жваво обговорювали окуляри на грудях Юлії Менедель та кросівки першої леді Олени Зеленської в Версалі.