Циці з хрестиком: помічниця заступника міністра підірвала мережу зухвалим декольте на діловій зустрічі з Садовим. ФОТО

25-го грудня, коли більшість західного світу відзначала Різдво за григоріанським календарем, український Facebook обговорював фото, на якому мер Львова Анрій Садовий, заступник міністра освіти Ігор Гарбарук та брюнетка у сукні з дуже відвертим декольте, розрізом до стегна та чоботах, які зазвичай носять дівчата з ескорту.

Невідомою красунею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун, яка представилася помічницею Гарбарука. А ще вона - директорка компанії "БК ЗАБУДОВА", яка займається купівлею та продажем нерухомості.

Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24-го грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.

Головне, що хрестик Христина не забула, Різдво все ж таки... (Гарбарук на фото ліворуч)

Фото з зустрічі Христина сама виклала у своєму Instagram і, мабуть, вже багато разів про це пошкодувала. Адже в мить стала героїнею стрічки соцмереж та ЗМІ, які вщент розкритикували її вигляд, недоречний для ділового візиту.

Шуба, декольте, "кабли" - всі атрибути провінційного шику фото з сайту Львівської міськради

Багатьох користувачів Facebook, які висловилися на тему вбрання Христини, турбував саме діловий етикет та його порушення в даному випадку. Однією з перших висловилася журналістка Мар'яна П'єцух.

Сама ж Христина нічого кримінального у своїй сукні не бачить. І заявила про це у коментарях під фото.

Виявляється, у такому вбранні може бути і зручно, і комфортно

І все б нічого, але Тишкун і справді грубо порушила діловий етикет, як і сам заступник міністра Гарбарук. Про це у своєму Facebook написала спецалістка з етикету Анна Чаплигіна.

"...Візит до Львова, як мінімум, робочий. Зустріч – з офіційними особами. А отже дрес-код – діловий. Що пішло не так? По-перше, чорний костюм. У діловій ситуації є доречним для співробітників охорони. Крапка. А чорна краватка під діловий костюм – це жалоба. Чорний колір - це торжество. Чи сумне, чи радісне, але це не повсякденний колір у діловій ситуації. На приємному торжестві чорний колір - це колір смокінгу та краватки-метелика", - зазначила Чаплигіна.

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"По-друге, соболь, сукня, декольте, розріз та чоботи з "каблами" (вибачте, це не каблук)… Образ цілісний і гармонійний. Для певної ролі у кіно – ідеальний. Але навряд чи доречний у компанії заступника міністра освіти. Навряд чи доречний ролі помічника адвоката (Тишкун вказана помічником адвоката у компанії Advisers). І навряд чи доречний для когось у діловій ситуації", - заявила спеціалістка з етикету.

Просто Христина - жінка вамп фото з facebook

"Я чесно не знаю, скільки ще й якими словами треба пояснювати про доречність одягу та прикрас. Не про заборону, а саме про доречність одягу - відповідно до статусу, місця, рівня зустрічі та ролі", - додала Анна.

Але, судячи з фото на сторінці Тишкун у Facebook, вона любить так вдягатися.

От, наприклад, одне з фото профілю магістра права Христини Тишкун на Facebook

І хоча Тишкун уже закрила свій Instagram, деякі фото звідти все ж потрапили в мережу.

Слава наздогнала Христину неочікувано. А всього лише варто було зробити фото з Гарбаруком і Садовим

Після того, як фото Гарбарука з Тишкун розлетілося мережею, заступник міністра у своєму Facebook запостив вірш Кіплінґа.

Краще б Христині про діловий етикет розказав

Шуба Тишкун, до речі, теж викликала питання, адже натуральне хутро - це вже давно моветон.

скріншот з facebook

Здається, востаннє соцмережі так жваво обговорювали окуляри на грудях Юлії Менедель та кросівки першої леді Олени Зеленської в Версалі.