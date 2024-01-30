Уже була заміжня: ЗМІ дізналися, від кого Морозюк пішла до Гринкевича

Особисте життя художниці Соні Морозюк, яка на тлі корупційного скандалу розірвала стосунки з сином львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романом, виявилося ще яскравішим, ніж багато кому здавалося.

У свої 25 дівчина вже встигла сходити заміж та піти від тепер уже ексчоловіка до того-таки Гринкевича.

Про це дізналося "ТСН".

Соня Морозюк із ексчоловіком Скріншоти з відео "ТСН"

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Колишній Морозюк зветься Роман Заліпа. Бізнесмен із Волині займається будівництвом. Із Сонею вони побралися в грудні 2022-го року та розлучилися в вересні 2023-го, коли художниця вже крутила роман із Гринкевичем.

Цікаво, що смаки в чоловіків збігаються не лише щодо Соні. На весільних фото з РАЦСу з Морозюк Роман №1 у кросівках від того ж бренду, що і був Роман №2 у суді, де йому обирали запобіжний захід. Обидва полюбляють Louis Vuitton.

Колишній художниці полюбляє дорогі бренди

Як і ще один її колишній

За даними джерел, від першого шлюбу Соні буцімто залишилися не лише спогади, а й автомобіль Porsche. Як же стверджує сама художниця, вона придбала автівку 2015-го року сама, за 33 тисячі доларів.

Знов-таки, за інформацією інсайдерів, поповнити автопарк коханої поспішив і Гринкевич. Він начебто замовив для неї Mercedes за 200 тисяч євро, який мали доправити в салон у 2024-му році.

Дружиною Романа №1 Соня пробула менше року, а нареченою Романа №2 - лише три місяці Фото з Instagram Морозюк

Нагадаємо, як заявила Соня, Роман-другий зробив їй лише два коштовні подарунки - обручку та кольє. Художниця пообіцяла їх продати, а гроші віддати на ЗСУ.

Як відомо, дочка Ігоря Гринкевича та сестра Романа Гринкевича, Ольга в соцмережі днями звинуватила ЗМІ в брехні та маніпуляціях та наголосила, що чекатиме правосуддя, яке спиратиметься на факти.



