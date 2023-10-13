"Закон один для всіх": проти Арестовича відкрили провадження через сексистські вислови про жінок

Схоже, цього разу колишньому позаштатному раднику ОП Олексію Арестовичу доведеться відповісти за свої сексистські висловлювання про жінок перед законом.

Поліція зареєструвала кримінальне провадження щодо нього після звернення народної депутатки Інни Совсун. Про це вона сама повідомила у Telegram.

Совсун оприлюднила лист Національної поліції, в якому йдеться, що за фактом заяв Арестовича відкрито кримінальне провадження за статтею 300 Кримінального кодексу України (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

Совсун оприлюднила відповідь Нацполіції

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Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до 5 років або штраф від 2 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або від 34 до 68 тисяч гривень.



Крім того, Совсун зауважила, що справу передали в Київську міську прокуратуру.



"Якщо справу доведуть до логічного завершення, це буде важливий для України прецедент, доказ, коли закон один для всіх, і безкарність - більше не норма", - підкреслила депутатка.

скріншот з Telegram Совсун

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що на своїх так званих психологічних семінарах Арестович не просто пропагує сексизм, а й висловлює насильницькі думки. Він називає жінок "істотами" та говорить про бажання "задушити" їх. Водночас чоловіків він вважає "богами" та "ідолами", яких треба возвеличувати.

До того ж, Олексій, за приблизними підрахунками експертів, дуже добре заробляє на цих семінарах та на YouTube.