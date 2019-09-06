Співачка Оля Полякова разом з дизайнером Андре Таном випустила капсульну колекцію повсякденного одягу.

5-го вересня артистка презентувала її в одному зі столичних ТЦ.

На початку роботи Полякова висунула умови – одяг має бути не гламурним.

"Я дуже хотіла, щоб наш одяг, в першу чергу, був зручним і не для виходу, а на кожен день. Щоб він робив зі своєї господині королеву. Тому вся наша колекція із золотою символікою, з коронами і написами "Ти – Королева", - розказала Полякова.

Оля стала музою Андре Тана

Полякова показала і колекцію, і свої ноги

"Олю, будеш моєю музою?" - "Андрію, яка я тобі муза? Я - королева!"

Одяг від Полякової чорний із золотою символікою

Якщо ти - королева, одяг від Полякової для тебе

Крім чорного, Оля любить ще й червоний колір, особливо якщо це купальник

Фото Дмитра Ларіна