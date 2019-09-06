Полякова з Андре Таном створили чорно-золотий негламур для "королев"
6 вересня 2019, 12:10
Співачка Оля Полякова вирішила побути музою дизайнера Андре Тана.
Саме на його прохання Суперблондинка взалася за створення капсульної колекції повсякденного одягу. І 5-го вересня, одразу пісдя закінчення Тижня моди, артистка презентувала її в одному зі столичних ТЦ.
На початку роботи новоспечена дизайнерка висунула умови – одяг має бути не гламурним.
"Я дуже хотіла, щоб наш одяг, в першу чергу, був зручним і не для виходу, а на кожен день. Щоб він робив зі своєї господині королеву. Тому вся наша колекція із золотою символікою, з коронами і написами "Ти – Королева", - розказала Полякова.
Фото Дмитра Ларіна
Приєднуйтесь до дискусії