Співачка Оля Полякова вирішила побути музою дизайнера Андре Тана.

Саме на його прохання Суперблондинка взалася за створення капсульної колекції повсякденного одягу. І 5-го вересня, одразу пісдя закінчення Тижня моди, артистка презентувала її в одному зі столичних ТЦ.

На початку роботи новоспечена дизайнерка висунула умови – одяг має бути не гламурним.

"Я дуже хотіла, щоб наш одяг, в першу чергу, був зручним і не для виходу, а на кожен день. Щоб він робив зі своєї господині королеву. Тому вся наша колекція із золотою символікою, з коронами і написами "Ти – Королева", - розказала Полякова.

Реклама:

Оля стала музою Андре Тана

Полякова показала і колекцію, і свої ноги

"Олю, будеш моєю музою?" - "Андрію, яка я тобі муза? Я - королева!"

Одяг від Полякової чорний із золотою символікою, і мав би бути негламурним...

Цікаво подивитися, хто носитиме це кожного дня

Крім чорного, Оля любить ще й червоний колір, особливо якщо це купальник

Фото Дмитра Ларіна