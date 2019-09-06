Полякова з Андре Таном створили чорно-золотий одяг для "королев"

П'ятниця, 6 вересня 2019, 12:10

Співачка Оля Полякова разом з дизайнером Андре Таном випустила капсульну колекцію повсякденного одягу.

5-го вересня артистка презентувала її в одному зі столичних ТЦ.

На початку роботи Полякова висунула умови – одяг має бути не гламурним.

"Я дуже хотіла, щоб наш одяг, в першу чергу, був зручним і не для виходу, а на кожен день. Щоб він робив зі своєї господині королеву. Тому вся наша колекція із золотою символікою, з коронами і написами "Ти – Королева", - розказала Полякова.

 
Оля стала музою Андре Тана
 
Полякова показала і колекцію, і свої ноги
 
"Олю, будеш моєю музою?" - "Андрію, яка я тобі муза? Я - королева!" 
 
 
Одяг від Полякової чорний із золотою символікою
 
 
Якщо ти - королева, одяг від Полякової для тебе
 
 
Крім чорного, Оля любить ще й червоний колір, особливо якщо це купальник

Фото Дмитра Ларіна

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