Червоний vs чорний: пляжна краля Полякова показала свої купальники
12 серпня 2019, 11:33
Співачка Оля Полякова знову подражнилася в мережі своєю стрункою фігуркою, яку чесно заробила "сексуально привабливими" тренуваннями.
Зірка показала себе у двох купальниках, поставивши перед підписниками нездійсненну задачу: обрати, який гарніший.
В Insta-сторі ж Оля продовжує на власному прикладі показувати вправи, які помогли їй вдосконалити фізичну форму.
Нагадаємо, коли Полякова у купальниках, вона полюбляє робити звабливі селфі з незвичних ракурсів.
Фото з Instagram Полякової
Приєднуйтесь до дискусії