Червоний vs чорний: пляжна краля Полякова показала свої купальники

12 серпня 2019, 11:33

Співачка Оля Полякова знову подражнилася в мережі своєю стрункою фігуркою, яку чесно заробила "сексуально привабливими" тренуваннями.

Зірка показала себе у двох купальниках, поставивши перед підписниками нездійсненну задачу: обрати, який гарніший.

 
Полякова покрасувалася десь на пляжі
 
Червоний купальник?

 
Або чорний?
 
35-річна Полякова - мама двох дочок
 

В Insta-сторі ж Оля продовжує на власному прикладі показувати вправи, які помогли їй вдосконалити фізичну форму.

 
Як вам спортивний лук Олі?

Нагадаємо, коли Полякова у купальниках, вона полюбляє робити звабливі селфі з незвичних ракурсів.

Фото з Instagram Полякової


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