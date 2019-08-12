Червоний vs чорний: пляжна краля Полякова показала свої купальники

Співачка Оля Полякова знову подражнилася в мережі своєю стрункою фігуркою, яку чесно заробила "сексуально привабливими" тренуваннями.

Зірка показала себе у двох купальниках, поставивши перед підписниками нездійсненну задачу: обрати, який гарніший.

Полякова покрасувалася десь на пляжі

Червоний купальник?

Або чорний?

35-річна Полякова - мама двох дочок

В Insta-сторі ж Оля продовжує на власному прикладі показувати вправи, які помогли їй вдосконалити фізичну форму.

Як вам спортивний лук Олі?

Нагадаємо, коли Полякова у купальниках, вона полюбляє робити звабливі селфі з незвичних ракурсів.

Фото з Instagram Полякової