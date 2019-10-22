Зеленський у фраку та перша леді в довгій сукні стали свідками старовинного обряду в Японії

Вівторок, 22 жовтня 2019, 15:16

Президент Володимир Зеленський та перша леді взяли участь в інтронізації Імператора Нарухіто в Японії.

Для цього обряду Олена обрала світло-жовту неяскраву сукню до підлоги, яку доповнила рукавичками з тонкої прозорої тканини. А гарант вбрався у фрак.

"Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини", - зазначено в Instagram Зеленського. 

 
Такими ошатними ми ще Зеленських не бачили. До речі, на Олені сукня від Івана Фролова
 
Перша леді наче голлівудська зірка
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Президент та перша леді Олена взяли участь в інтронізації Імператора Нарухіто! . . . Підписуйтесь!😉▶️ @zelenskie.ua_official #зекоманда #зепрезидент #политика #зеправила_життя #яклоун #зеновини #квартал95 #студияквартал95 #зефейк #кварталмощьсила #zeteam #непроєвибори  #зеситуація #зеборди #зестатистика  #новости #україназазеленіє #зеленский #слуганароду #слуганарода #зеновини  #ukraine  #olenazelenska #kvartal95 #зробимоцеразом #зробимоїхразом #ПрезидентСлугаНароду

Публикация от FAN-PAGE @ZELENSKIE.UA (@zelenskie.ua_official) 22 Окт 2019 в 3:32 PDT

Нагадаємо, Олена Зеленська прилетіла в Японію у сірому вбранні від української марки. 

Фото з Instagram

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