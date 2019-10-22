Зеленський у фраку та перша леді в довгій сукні стали свідками старовинного обряду в Японії
Президент Володимир Зеленський та перша леді взяли участь в інтронізації Імператора Нарухіто в Японії.
Для цього обряду Олена обрала світло-жовту неяскраву сукню до підлоги, яку доповнила рукавичками з тонкої прозорої тканини. А гарант вбрався у фрак.
"Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини", - зазначено в Instagram Зеленського.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Президент та перша леді Олена взяли участь в інтронізації Імператора Нарухіто! . . . Підписуйтесь!😉▶️ @zelenskie.ua_official #зекоманда #зепрезидент #политика #зеправила_життя #яклоун #зеновини #квартал95 #студияквартал95 #зефейк #кварталмощьсила #zeteam #непроєвибори #зеситуація #зеборди #зестатистика #новости #україназазеленіє #зеленский #слуганароду #слуганарода #зеновини #ukraine #olenazelenska #kvartal95 #зробимоцеразом #зробимоїхразом #ПрезидентСлугаНароду
Нагадаємо, Олена Зеленська прилетіла в Японію у сірому вбранні від української марки.
Фото з Instagram