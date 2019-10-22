Зеленський у фраку та перша леді в довгій сукні стали свідками старовинного обряду в Японії

Президент Володимир Зеленський та перша леді взяли участь в інтронізації Імператора Нарухіто в Японії.

Для цього обряду Олена обрала світло-жовту неяскраву сукню до підлоги, яку доповнила рукавичками з тонкої прозорої тканини. А гарант вбрався у фрак.

"Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини", - зазначено в Instagram Зеленського.

Такими ошатними ми ще Зеленських не бачили. До речі, на Олені сукня від Івана Фролова

Перша леді наче голлівудська зірка

Нагадаємо, Олена Зеленська прилетіла в Японію у сірому вбранні від української марки.

Фото з Instagram